Не рано ли? В анкетах для школьников появился третий пол (ФОТО) (5)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 08:15

Выбор редакции 5 комментариев

В нынешнем году День теней, в котором участвуют тысячи школьников, пройдёт 1 апреля. Регистрация участников открылась в начале марта, и тут было замечено нечто странное.

В анкетах, которые нужно заполнить школьникам, есть обязательная графа - "пол", причём выбирать можно из трёх вариантов: "мужчина", "женщина", "другой".

 "ДЕТЯМ - ТРЕТИЙ ПОЛ. Организаторы Дня теней непосредственным образом призывают детей из 4-го класса идентифицировать себя ДРУГИМ ПОЛОМ, а не как мальчиков и девочек. Если посмотреть на отдельных представителей сторонников, видно "козлиное копыто": некоторые из них - те же, что повсюду продвигают воук-идеи", - пишет на платформе "Х" Рихард Фрейденфелдс, выступающий за семейные ценности.

Фото анкеты прилагается к посту - чтобы увидеть три пола, по нему надо кликнуть.

Большинство тех, кто откликнулся, от такого новшества, мягко говоря, не в восторге:

- А разве День теней не относится к профессиям? Давайте включим в него меньшинства и отклонения? Этому мероприятию нужно сорвать стоп-кран!

- 4-му классу "мужчина" и "женщина" тоже не соответствуют. Тут скорее есть работа для Государственной инспекции данных - зачем вообще пол спрашивают у 4-классников, чтобы попасть на День теней?

- Это полный и тотальный 3,14. Неудивительно, что Латвия в полной заднице, если всякие члены высоких советов выдумывают, что у женщин, кроме мальчиков и девочек рождается ещё кто-то другой. Имеются в виду чебурашки и лабубы?

- Дебильная Стамбульская конвенция в действии...

- Что за безумие.

- Негодяи...

- Не знаю, призывают ли, но факт есть факт: проблемы с восприятием реальности диагностирует психиатр, и тогда человек может решить, говорить ли о диагнозе кому-то ещё, кроме лечащего врача. Для заявок на участие в Дне теней опции "другой пол" быть не должно.

- Вопрос в другом: почему в этой анкете вообще нужно указывать пол? Скрытый сбор данных?

 

Комментарии (5)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (5)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (5)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (5)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (5)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (5)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (5)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (5)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

