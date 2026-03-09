В анкетах, которые нужно заполнить школьникам, есть обязательная графа - "пол", причём выбирать можно из трёх вариантов: "мужчина", "женщина", "другой".

"ДЕТЯМ - ТРЕТИЙ ПОЛ. Организаторы Дня теней непосредственным образом призывают детей из 4-го класса идентифицировать себя ДРУГИМ ПОЛОМ, а не как мальчиков и девочек. Если посмотреть на отдельных представителей сторонников, видно "козлиное копыто": некоторые из них - те же, что повсюду продвигают воук-идеи", - пишет на платформе "Х" Рихард Фрейденфелдс, выступающий за семейные ценности.

Фото анкеты прилагается к посту - чтобы увидеть три пола, по нему надо кликнуть.

Большинство тех, кто откликнулся, от такого новшества, мягко говоря, не в восторге:

- А разве День теней не относится к профессиям? Давайте включим в него меньшинства и отклонения? Этому мероприятию нужно сорвать стоп-кран!

- 4-му классу "мужчина" и "женщина" тоже не соответствуют. Тут скорее есть работа для Государственной инспекции данных - зачем вообще пол спрашивают у 4-классников, чтобы попасть на День теней?

- Это полный и тотальный 3,14. Неудивительно, что Латвия в полной заднице, если всякие члены высоких советов выдумывают, что у женщин, кроме мальчиков и девочек рождается ещё кто-то другой. Имеются в виду чебурашки и лабубы?

- Дебильная Стамбульская конвенция в действии...

- Что за безумие.

- Негодяи...

- Не знаю, призывают ли, но факт есть факт: проблемы с восприятием реальности диагностирует психиатр, и тогда человек может решить, говорить ли о диагнозе кому-то ещё, кроме лечащего врача. Для заявок на участие в Дне теней опции "другой пол" быть не должно.

- Вопрос в другом: почему в этой анкете вообще нужно указывать пол? Скрытый сбор данных?