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Не покупайте ничего в этом интернет-магазине: рекомендация Центра защиты прав потребителей

© LETA 9 июля, 2025 11:36

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Фото ptac.gov.lv

Центр по защите прав потребителей (PTAC) призывает не совершать заказы в интернет-магазине "ormebeles.eu", сообщили агентству LETA в PTAC.

С 1 января по 28 июня 2025 года PTAC получил 41 жалобу на деятельность управляющей магазином компании SIA "Heavenly Furniture". На данный момент решены 10 из этих жалоб.

Основные претензии связаны с тем, что оплаченные и заказанные товары не доставляются, деньги за недоставленные заказы не возвращаются, а также потребителям трудно или невозможно связаться с продавцом.

Несмотря на то что Служба государственных доходов (VID) приостановила хозяйственную деятельность "Heavenly Furniture", на сайте компании по-прежнему можно оформлять новые заказы. Поэтому PTAC настоятельно рекомендует не посещать этот сайт.

В отдельных случаях продавец может с разрешения VID завершить уже заключённые сделки — доставить товары или вернуть деньги. Поэтому, если заказ уже был оформлен на указанном сайте, PTAC рекомендует связаться с продавцом для урегулирования возникшей проблемы.

Если договориться с продавцом не удаётся, следует подать заявление в PTAC.

По данным "Firmas.lv", компания "Heavenly Furniture" зарегистрирована 28 февраля 2024 года. Уставной капитал предприятия составляет один евро, владельцем является Артём Берзиньш. В прошлом году компания показала оборот в 43 254 евро и прибыль в размере 619 евро.

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