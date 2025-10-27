Нашли поджигателей завода дронов под Ригой? СГД передало дело прокуратуре

Группа лиц действовала против безопасности Латвии по заданию российских спецслужб.

Уголовный процесс, в ходе которого были выявлены эти действия, VDD начал 10 июня 2024 года. В ходе расследования выяснилось, что по инициативе российских спецслужб была организована группа людей с целью совершать особо тяжкие преступления против латвийского государства. Эти лица занимались планированием, организацией и реализацией вредительских действий против различных объектов на территории Латвии, используя преднамеренные поджоги. Весной этого года трое участников были задержаны, а четвёртый уже находился в заключении за другое преступление.

Собранные доказательства показывают, что осенью 2023 года подозреваемые спланировали и совершили умышленный поджог объекта, принадлежащего частной компании, так как предприятие реализовывало проект, связанный с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года лица предприняли подготовительные действия с целью поджечь грузовик с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Они проводили разведку, снимали на видео окрестности объекта и возможные пути проникновения.

Следствие также установило, что подозреваемые проводили разведку ряда других потенциальных целей, фотографировали и снимали их на видео, а материалы отправляли организаторам в России. Чтобы предотвратить возможные диверсии, VDD провёл широкий комплекс профилактических мероприятий.

Двум подозреваемым — гражданам Латвии — инкриминируется содействие России в действиях, направленных против безопасности Латвии, и преднамеренное повреждение чужого имущества. Третьему подозреваемому вменяется подстрекательство и склонение к совершению вредительских действий, выражавшееся в поиске исполнителей.

Четвёртому лицу вменяется поддержка преступления — предоставление своего транспортного средства для доставки исполнителей к месту предполагаемого поджога и помощи при бегстве.

Трое подозреваемых сейчас находятся под арестом, один уже отбывает наказание по другому делу.

Ранее сообщалось, что в сентябре министр внутренних дел Рихард Козловскис (JV) в интервью LETA признал: за последние два года в Латвии произошло не менее десяти актов саботажа. Для более эффективного реагирования, по его словам, необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и рассмотреть вопрос о закупке вертолётов.

Министр не назвал точного числа случаев, но подчеркнул, что их «не сотни, но и не меньше десяти». Прошлый год, по его словам, стал переломным — от «мягкой силы», направленной на воздействие на умы, перешли к физическим атакам на инфраструктуру.

«Как в любом преступлении, есть исполнители, посредники, организаторы и поддерживающие, — отметил Козловскис. — Организаторы избегают идентификации, а исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связи с преступными кругами».

По данным press.lv в феврале 2023 года на предприятии Edge Autonomy под Ригой, где производили беспилотники для Украины, произошёл пожар. Тогда пожар вызвал международный резонанс: Reuters писало, что завод поставлял дроны украинским силам, однако официальные службы не подтвердили версию поджога, указав на возможную техническую причину возгорания.