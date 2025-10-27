Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нашли поджигателей завода дронов под Ригой? СГД передало дело прокуратуре

Редакция PRESS 27 октября, 2025 12:10

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 17 октября передала прокуратуреи итоги  расследования против четырёх человек. Их обвиняют во вредительских действиях против критической инфраструктуры и других объектов на территории Латвии, сообщил VDD.

Группа лиц действовала против безопасности Латвии по заданию российских спецслужб.

Уголовный процесс, в ходе которого были выявлены эти действия, VDD начал 10 июня 2024 года. В ходе расследования выяснилось, что по инициативе российских спецслужб была организована группа людей с целью совершать особо тяжкие преступления против латвийского государства. Эти лица занимались планированием, организацией и реализацией вредительских действий против различных объектов на территории Латвии, используя преднамеренные поджоги. Весной этого года трое участников были задержаны, а четвёртый уже находился в заключении за другое преступление.

Собранные доказательства показывают, что осенью 2023 года подозреваемые спланировали и совершили умышленный поджог объекта, принадлежащего частной компании, так как предприятие реализовывало проект, связанный с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года лица предприняли подготовительные действия с целью поджечь грузовик с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Они проводили разведку, снимали на видео окрестности объекта и возможные пути проникновения.

Следствие также установило, что подозреваемые проводили разведку ряда других потенциальных целей, фотографировали и снимали их на видео, а материалы отправляли организаторам в России. Чтобы предотвратить возможные диверсии, VDD провёл широкий комплекс профилактических мероприятий.

Двум подозреваемым — гражданам Латвии — инкриминируется содействие России в действиях, направленных против безопасности Латвии, и преднамеренное повреждение чужого имущества. Третьему подозреваемому вменяется подстрекательство и склонение к совершению вредительских действий, выражавшееся в поиске исполнителей.

Четвёртому лицу вменяется поддержка преступления — предоставление своего транспортного средства для доставки исполнителей к месту предполагаемого поджога и помощи при бегстве.

Трое подозреваемых сейчас находятся под арестом, один уже отбывает наказание по другому делу.

Ранее сообщалось, что в сентябре министр внутренних дел Рихард Козловскис (JV) в интервью LETA признал: за последние два года в Латвии произошло не менее десяти актов саботажа. Для более эффективного реагирования, по его словам, необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и рассмотреть вопрос о закупке вертолётов.

Министр не назвал точного числа случаев, но подчеркнул, что их «не сотни, но и не меньше десяти». Прошлый год, по его словам, стал переломным — от «мягкой силы», направленной на воздействие на умы, перешли к физическим атакам на инфраструктуру.

«Как в любом преступлении, есть исполнители, посредники, организаторы и поддерживающие, — отметил Козловскис. — Организаторы избегают идентификации, а исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связи с преступными кругами».

По данным press.lv в феврале 2023 года на предприятии Edge Autonomy под Ригой, где производили беспилотники для Украины, произошёл пожар. Тогда пожар вызвал международный резонанс: Reuters писало, что завод поставлял дроны украинским силам, однако официальные службы не подтвердили версию поджога, указав на возможную техническую причину возгорания.

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Загрузка

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

