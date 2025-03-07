На то они и террористы: ХАМАС пригрозил убить заложников в случае возобновления войны

По данным властей Израиля, исламисты в Газе продолжают удерживать 24 заложника и 35 тел похищенных. Среди живых пленников, согласно информации израильской стороны, находится молодой солдат, имеющий израильское и немецкое гражданство, и гражданин Таиланда, отмечает агентство.

Ранее освобожденные заложники сообщали о жестоком обращении со стороны ХАМАС и других исламистских группировок. Семьи тех, кто до сих пор остается в плену, опасаются, что время для них уже на исходе, пишет dpa.

Первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС завершился 1 марта, но стороны пока не договорились о продлении соглашения. Израиль готовится усилить давление на ХАМАС, в том числе путем возобновления боевых действий, если палестинское движение не продолжит освобождать заложников.