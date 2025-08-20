На полигоне в Селии проходят международные военные учения по противодействию дронам

В течение десятидневных учений будут отрабатываться реагирование на дроны разведывательного и атакующего типов, инсценироваться операции для более полного понимания возможностей дронов, систем глушения сигналов и других защитных средств, а также укрепляться сотрудничество по развитию возможностей беспилотных летательных аппаратов и защиты от них.

В маневрах участвуют около 470 представителей Латвии и других стран НАТО, включая Швецию и Германию, а также представители оборонной промышленности ряда стран Европейского союза, разработанные которыми проекты во время учений испытывают военные специалисты.

Как подчеркивает Минобороны, учения "Baltic Trust 25" являются важным подтверждением решимости Латвии и НАТО обеспечить сильную и совместимую систему защиты от дронов.

