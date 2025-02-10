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На поезде из Эстонии в Литву больше не нужна пересадка в Риге: а где ж?

© LETA 10 февраля, 2025 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника на участке Рига-Валга пассажирского железнодорожного сообщения Таллин-Тарту-Рига-Вильнюс курсирует современный поезд PESA 730 ML, а направляющимся в Литву пассажирам больше не нужна пересадка в Риге — международные билеты на это сообщение становятся доступнее: например, полная стоимость поездки по маршруту Таллинн-Вильнюс снизится до 39 евро.

«Сообщение Таллин-Тарту-Рига-Вильнюс, запущенное 6 января в рамках гармонизации расписания движения поездов стран Балтии, получило много хороших отзывов от пассажиров, — сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем. Когда мы создавали сообщение, то договорились о том, как постепенно улучшим пассажирское железнодорожное сообщение между тремя странами — сократим количество пересадок и создадим возможность покупать один билет вместо трех на поездку, охватывающую три страны».

С 10 февраля латвийский оператор пассажирских поездов Vivi обслуживает участок сообщения Рига-Валга поездом PESA 730 ML, арендованным у литовского оператора пассажирских поездов LTG Link, и больше не будет необходимости делать пересадку на Рижском вокзале. Пересадка по-прежнему требуется в Валга с поезда Elron Stadler Flirt на поезд латвийского оператора.

«Благодаря тесному сотрудничеству с нашими балтийскими партнерами в начале этого года мы сделали большой шаг вперед и открыли полноценное железнодорожное сообщение между Вильнюсом, Ригой и Таллином. В сотрудничестве с литовским перевозчиком мы выполняем свое обещание улучшить качество обслуживания пассажиров на маршруте Рига-Валга с помощью современного дизель-поезда, который повысит комфорт и сократит количество пересадок», — сказал гендиректор Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.

Поезд PESA 730 ML отличается более высоким уровнем комфорта и обслуживания пассажиров по сравнению с модернизированным дизельным поездом DR1, который курсировал по этому маршруту до сих пор. С 10 февраля расписание изменено минимально,  общее время в пути остается прежним.

«Когда откроется Rail Baltic, поездка на поезде из Вильнюса в Таллин будет занимать менее четырех часов. Но еще до строительства железной дороги с европейской колеей мы совместно с нашими латвийскими и эстонскими партнерами разработали наиболее оптимальные решения по железнодорожному сообщению между тремя странами Балтии, — отметила гендиректор LTG Link Кристина Мейде. - На первом этапе мы синхронизировали расписания и дали возможность пассажирам путешествовать между Вильнюсом и Таллином в течение одного дня. На втором этапе мы предложим поездку с одной остановкой, когда пассажиры смогут приобрести один билет по более низкой цене».

С 10 февраля можно приобретать билеты на поездки, охватывающие три страны, по более низкой цене, чем при покупке у трех операторов по отдельности. Например, три полных билета, необходимых для поездки Таллин-Вильнюс, стоят 53,50 евро при покупке у операторов по отдельности, но единый прямой билет обходится в 39 евро.

Билеты, охватывающие две или одну страну, необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирских поездов. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, через приложение, в билетном автомате или у представителя службы поддержки клиентов в поезде.

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