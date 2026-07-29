За ходом мероприятия следят стражи порядка. Во время пикета произошла словесная перепалка между участниками и группой молодежи. У двоих молодых людей на теле была надпись «Латвию — латышам», а на плакате — лозунг «Хватит финансировать развлечения иммигрантов». Эта группа людей покинула место происшествия после неоднократных призывов полиции.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что во время мероприятия ни к одному лицу не было применено никаких ограничительных мер.

В мероприятии приняли участие несколько депутатов от партии «Прогрессивные», а также представители НПО, в том числе руководитель отдела по защите интересов организации «Centrs Marta» Беата Йоните, которая этой осенью будет баллотироваться на выборах в 15-й Сейм по списку партийного объединения «Новое Единство».