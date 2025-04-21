На перекрестке в Болдерае нет места для пешеходов; они ежедневно рискуют жизнью — здесь ходить нельзя

Это одно из самых загруженных транспортом мест в микрорайоне – здесь часто ездят фуры и лесовозы, курсируют автобусы. А возле железной дороги город начал строить пункт мобильности, где можно будет пересесть с одного вида транспорта на другой.

Территория огорожена строителями. Для пешеходов места не осталось совсем.

Остановку "Улица Силикату"перенесли на 50 м вперед, теперь она стоит перед перекрестком. Когда здесь останавливается автобус, он блокирует весь перекресток. Пешеходного перехода здесь нет. С обеих сторон — очень узкая тропинка, к тому же пройти с детской коляской, например, мешает дерево.

Из департамента развития Риги, который занимается строительством пункта мобильности в Болдерае, LSM+ прислали план, согласно которому движение пешеходов по ул. Силикату от перекрестка с ул. Гайгалас вообще запрещено.

"Жители должны обходить строительную площадку, однако они не хотят идти по этому длинному пути, поэтому ищут короткий путь и выбирают небезопасные решения. Сейчас жителям надо использовать разработанный обходной путь", — говорит представитель Рижской думы Татьяна Смирнова.

Однако на местности LSM+ не увидел никаких предупреждающих знаков о том, что выход с перекрестка на ул. Силикату запрещен для пешеходов. Нет и указателей, куда идти от остановки. В ответ на замечания в думе пообещали ознакомиться со знаками на месте и исправить ситуацию.