На иранском ядерном объекте в Натанзе зафиксирована утечка радиации

При этом была уничтожена энергетическая инфраструктура объекта, включающая электрическую подстанцию, здание главного электроснабжения, аварийный источник питания и резервные генераторы, указал далее Гросси, ссылаясь на переданную организации информацию иранских властей.
Нет никаких признаков повреждения подземного каскадного зала, содержащего часть экспериментальной установки по обогащению топлива, а также и основную установку по обогащению топлива. "Однако утрата питания каскадного зала могла повредить находящиеся там центрифуги", - заявил глава МАГАТЭ.