Мы продали даже терминал: почему перестал ходить паром Рига-Стокгольм?

Он добавил, что в последние годы правительство Латвии неоднократно выражало заинтересованность в восстановлении паромного маршрута Рига-Стокгольм, и было проведено несколько встреч для реализации этой идеи.

""Tallink" не забывает о Латвии. Как только война в Украине закончится, экономическая ситуация позволит работать с низким уровнем риска и появится подходящее судно, компания всерьез задумается о возрождении маршрута с одним судном", - сказал Компус.

В то же время он подчеркнул, что отсутствие действующего здания терминала в Риге на данный момент является дополнительной проблемой, так как предыдущее здание переоборудовано под офис недвижимости. Поэтому правительство Латвии, Рижское самоуправление и Рижский порт должны сначала создать необходимые предпосылки для паромного сообщения.

"Без этого регулярное паромное сообщение невозможно. Только после этого можно будет начать более детальные дискуссии о том, можно ли восстановить маршрут, на каких финансовых условиях и когда", - сказал Компус.

Министр сообщения Атис Швинка пояснил в интервью агентству ЛЕТА, что в 2007 году некоторые районы были намеренно исключены из территории Рижского порта. "Это территория Андрейосты, которая была передана в частные руки. Каким бы ни было решение, оно необратимо, и Рижский порт потерял эти территории. Могут ли там когда-нибудь появиться паром и паромный терминал? Это для меня большой вопрос", - сказал министр.

Он добавил, что желание нынешних владельцев - получить прибыль, принести пользу себе, а не обществу и Риге. Поэтому, по его словам, нужно искать другие решения, где можно было бы развивать паромное сообщение, а причал для круизных судов разместить в центре.

Паромный терминал - это не только пассажиры, но и легковой и грузовой транспорт. "Это технические вопросы, которые необходимо решить, и они очень сложные из-за исторических решений. Я убежден, что это можно сделать". Готовность "Tallink" есть", -сказал министр.

"Регулярное паромное сообщение "Tallink" между Ригой и Стокгольмом было прекращено в начале 2020 года.