Мы продали даже терминал: почему перестал ходить паром Рига-Стокгольм?

2 сентября, 2025 15:26

Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

Одной из проблем для восстановления паромного сообщения из Риги является отсутствие действующего здания терминала, сообщил директор по коммуникации эстонского паромного оператора "Tallink Grupp" Меэлис Компус.

Он добавил, что в последние годы правительство Латвии неоднократно выражало заинтересованность в восстановлении паромного маршрута Рига-Стокгольм, и было проведено несколько встреч для реализации этой идеи.

""Tallink" не забывает о Латвии. Как только война в Украине закончится, экономическая ситуация позволит работать с низким уровнем риска и появится подходящее судно, компания всерьез задумается о возрождении маршрута с одним судном", - сказал Компус.

В то же время он подчеркнул, что отсутствие действующего здания терминала в Риге на данный момент является дополнительной проблемой, так как предыдущее здание переоборудовано под офис недвижимости. Поэтому правительство Латвии, Рижское самоуправление и Рижский порт должны сначала создать необходимые предпосылки для паромного сообщения.

"Без этого регулярное паромное сообщение невозможно. Только после этого можно будет начать более детальные дискуссии о том, можно ли восстановить маршрут, на каких финансовых условиях и когда", - сказал Компус.

Министр сообщения Атис Швинка пояснил в интервью агентству ЛЕТА, что в 2007 году некоторые районы были намеренно исключены из территории Рижского порта. "Это территория Андрейосты, которая была передана в частные руки. Каким бы ни было решение, оно необратимо, и Рижский порт потерял эти территории. Могут ли там когда-нибудь появиться паром и паромный терминал? Это для меня большой вопрос", - сказал министр.

Он добавил, что желание нынешних владельцев - получить прибыль, принести пользу себе, а не обществу и Риге. Поэтому, по его словам, нужно искать другие решения, где можно было бы развивать паромное сообщение, а причал для круизных судов разместить в центре.

Паромный терминал - это не только пассажиры, но и легковой и грузовой транспорт. "Это технические вопросы, которые необходимо решить, и они очень сложные из-за исторических решений. Я убежден, что это можно сделать". Готовность "Tallink" есть", -сказал министр.

"Регулярное паромное сообщение "Tallink" между Ригой и Стокгольмом было прекращено в начале 2020 года.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

 


Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.





Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.





Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.





Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.





Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.





Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.



