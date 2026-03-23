«Мы должны править миром — а теряем себя»: что происходит с женщинами после 50?

Редакция PRESS 23 марта, 2026 13:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Они выросли на идее, что всё возможно.

Свободное образование, карьера, контроль над собственной жизнью — поколение женщин, которое должно было «выиграть».

Но реальность оказалась другой.

По данным British Association for Counselling and Psychotherapy, почти две трети женщин старше 50 лет сталкиваются с проблемами психического здоровья. И при этом большинство не обращаются за помощью.

Причины — не в одном факторе.

Это не только гормоны.

Это всё сразу.

Разводы, болезни, потеря родителей, давление на работе, дети с собственными проблемами, одиночество — и ощущение, что ты вдруг оказался «между» всеми ролями.

«В какой-то момент ты просто теряешь себя», — говорит эксперт по психическому здоровью Лиза Моррисон.
Есть даже выражение — «поколение-сэндвич».

Когда ты одновременно заботишься о детях и пожилых родителях.

Но даже у тех, у кого нет детей, легче не становится.

Жизнь после 50 — это не одна линия, а хаотичный набор сценариев.

Кто-то меняет профессию.
Кто-то начинает всё заново.
Кто-то пытается удержать то, что ещё осталось.

И при этом почти у всех возникает одно и то же ощущение:

как будто все вокруг справляются — кроме тебя.

Добавь сюда ещё один слой.

Медицина долго не воспринимала менопаузу как фактор, влияющий на психику. Симптомы часто списывали на «стресс» или «депрессию», игнорируя физиологию.

В результате — тревога, бессонница, резкие перепады настроения остаются без точного объяснения.

А иногда — и без помощи.

И есть цифра, которую сложно игнорировать.

Около одной из шести женщин в период менопаузы сталкивается с суицидальными мыслями.

При этом система поддержки часто запаздывает.

Очереди, высокая стоимость терапии, нехватка специалистов — всё это делает помощь менее доступной, чем кажется.

Но есть и другая сторона.

Женщины этого возраста не исчезают.

Они меняют форму.

Кто-то запускает новые проекты.
Кто-то создаёт сообщества.
Кто-то впервые за долгое время начинает жить «для себя».

И всё чаще звучит другая формулировка.

Не кризис.

А переоценка.

И, возможно, главный вопрос здесь не в том, почему стало сложнее.

А в том, что именно меняется — и кем ты становишься после этого.

 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

