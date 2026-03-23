«Мы должны править миром — а теряем себя»: что происходит с женщинами после 50?

Свободное образование, карьера, контроль над собственной жизнью — поколение женщин, которое должно было «выиграть».

Но реальность оказалась другой.

По данным British Association for Counselling and Psychotherapy, почти две трети женщин старше 50 лет сталкиваются с проблемами психического здоровья. И при этом большинство не обращаются за помощью.

Причины — не в одном факторе.

Это не только гормоны.

Это всё сразу.

Разводы, болезни, потеря родителей, давление на работе, дети с собственными проблемами, одиночество — и ощущение, что ты вдруг оказался «между» всеми ролями.

«В какой-то момент ты просто теряешь себя», — говорит эксперт по психическому здоровью Лиза Моррисон.

Есть даже выражение — «поколение-сэндвич».

Когда ты одновременно заботишься о детях и пожилых родителях.

Но даже у тех, у кого нет детей, легче не становится.

Жизнь после 50 — это не одна линия, а хаотичный набор сценариев.

Кто-то меняет профессию.

Кто-то начинает всё заново.

Кто-то пытается удержать то, что ещё осталось.

И при этом почти у всех возникает одно и то же ощущение:

как будто все вокруг справляются — кроме тебя.

Добавь сюда ещё один слой.

Медицина долго не воспринимала менопаузу как фактор, влияющий на психику. Симптомы часто списывали на «стресс» или «депрессию», игнорируя физиологию.

В результате — тревога, бессонница, резкие перепады настроения остаются без точного объяснения.

А иногда — и без помощи.

И есть цифра, которую сложно игнорировать.

Около одной из шести женщин в период менопаузы сталкивается с суицидальными мыслями.

При этом система поддержки часто запаздывает.

Очереди, высокая стоимость терапии, нехватка специалистов — всё это делает помощь менее доступной, чем кажется.

Но есть и другая сторона.

Женщины этого возраста не исчезают.

Они меняют форму.

Кто-то запускает новые проекты.

Кто-то создаёт сообщества.

Кто-то впервые за долгое время начинает жить «для себя».

И всё чаще звучит другая формулировка.

Не кризис.

А переоценка.

И, возможно, главный вопрос здесь не в том, почему стало сложнее.

А в том, что именно меняется — и кем ты становишься после этого.