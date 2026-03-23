«Мы должны править миром — а теряем себя»: что происходит с женщинами после 50?

Свободное образование, карьера, контроль над собственной жизнью — поколение женщин, которое должно было «выиграть».
Но реальность оказалась другой.
По данным British Association for Counselling and Psychotherapy, почти две трети женщин старше 50 лет сталкиваются с проблемами психического здоровья. И при этом большинство не обращаются за помощью.
Причины — не в одном факторе.
Это не только гормоны.
Это всё сразу.
Разводы, болезни, потеря родителей, давление на работе, дети с собственными проблемами, одиночество — и ощущение, что ты вдруг оказался «между» всеми ролями.
«В какой-то момент ты просто теряешь себя», — говорит эксперт по психическому здоровью Лиза Моррисон.
Есть даже выражение — «поколение-сэндвич».
Когда ты одновременно заботишься о детях и пожилых родителях.
Но даже у тех, у кого нет детей, легче не становится.
Жизнь после 50 — это не одна линия, а хаотичный набор сценариев.
Кто-то меняет профессию.
Кто-то начинает всё заново.
Кто-то пытается удержать то, что ещё осталось.
И при этом почти у всех возникает одно и то же ощущение:
как будто все вокруг справляются — кроме тебя.
Добавь сюда ещё один слой.
Медицина долго не воспринимала менопаузу как фактор, влияющий на психику. Симптомы часто списывали на «стресс» или «депрессию», игнорируя физиологию.
В результате — тревога, бессонница, резкие перепады настроения остаются без точного объяснения.
А иногда — и без помощи.
И есть цифра, которую сложно игнорировать.
Около одной из шести женщин в период менопаузы сталкивается с суицидальными мыслями.
При этом система поддержки часто запаздывает.
Очереди, высокая стоимость терапии, нехватка специалистов — всё это делает помощь менее доступной, чем кажется.
Но есть и другая сторона.
Женщины этого возраста не исчезают.
Они меняют форму.
Кто-то запускает новые проекты.
Кто-то создаёт сообщества.
Кто-то впервые за долгое время начинает жить «для себя».
И всё чаще звучит другая формулировка.
Не кризис.
А переоценка.
И, возможно, главный вопрос здесь не в том, почему стало сложнее.
А в том, что именно меняется — и кем ты становишься после этого.