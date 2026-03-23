В приграничье началось отчуждение земли; крестьянам до сих пор многое неясно (2)

23 марта, 2026 09:37

Минобороны начало отчуждение земель у владельцев вблизи восточной границы для создания структуры антимобильности. В министерстве считают этот процесс сложным с точки зрения бюрократии и оценки земель. У жителей приграничья до сих пор вопросов больше, чем ответов, хотя Минобороны и проводило специальную кампанию по информированию населения, сообщает LSM.LV.

"Аматниеки/Риекстини" - одно из самых крупных фермерских хозяйств в Балтинавской волости Балвского края, на самой границе. Его владелец Гунтарс с семьёй выращивает разные культуры на площади свыше 5000 га.

В январе Гунтарс получил письмо, что 9 га у него заберут для принятия мер по антимобильности. Прошло почти три месяца, но, по словам фермера, он до сих пор испытывает информационный голод: "Это недопустимо, потому что хозяев, владельцев надо информировать, надо искать решения, чтобы они были благоприятными во всём и для населения, и для государства. Я согласен, что это дело нужно для безопасности страны, но какое-то общение, коммуникация должны быть".

В крестьянском хозяйстве "Котини", расположенном поблизости, на прошлой неделе побывали лица, ответственные за отчуждение имущества. "Всего было 15 человек от государства, чтобы какой-то один вопрос решить. После этой встречи возникло ощущение, что на данный момент все эти людишки сами толком не понимают, как надо правильно и как не надо этот вопрос решать. Мне кажется, просто сверху этот вопрос начали решать неправильно", - поделился впечатлениями представитель хозяйства Роланд.

Сначала пришло сообщение, что у "Котини" будет отчуждён 1 га земли. На данный момент этот участок обработан и засеян, но ещё неясно, какой будет компенсация за землю и урожай.

"У нас на этом конкретном поле посеяны озимые. Они сказали - не будет возможности их убрать. Так что давайте составляйте статью расходов, сколько было. И тут опять вопрос - до какой степени? Недополученная прибыль, несобранный урожай - или только то, что ты потратил? Так что это широкое понятие", - объясняет Роланд.

О конкретных суммах Национальные вооружённые силы не говорят.

"Признаюсь честно - у меня конкретного, чёткого ответа на сто процентов сейчас нет. Мы сделаем всё, чтобы максимально пойти навстречу крестьянам. Если такой возможности не будет и в самом деле придётся устанавливать препятствия там, где уже засеяно, то однозначно мы оценим связанный с этим ущерб, который и будет компенсирован в полном объёме", - сообщил глава Центра военных объектов и закупок гособороны полковник Каспарс Миезитис.

Фермеров заботит не только урожай, но и мелиорация. 

"В моём случае вопрос больной - вся мелиорационная система стекает в реку Кукову, по которой проходит граница. Это значит, что у меня повредят систему мелиорации, а я вообще не смогу добраться к местам стока. А это означает, что несколько сотен гектаров с годами погибнут, заболотятся и я не смогу там заниматься сельским хозяйством", - жалуется Гунтарс.

Полковник Миезитис пообещал, что будут искать решения, чтобы системы мелиорации продолжили работу после размещения препятствий. До этого каждый земельный участок, подлежащий отчуждению, осмотрит оценщик. 

"И это момент, когда владельцу нужно предоставить максимально доступную документацию в связи с вложениями и текущей ситуацией, чтобы было полное понимание", - заявляет Миезитис.

В рамках первой очереди отчуждения уведомления были отправлены почти 200 физическим и юридическим лицам, во вторую очередь - до 23 марта - их отправят ещё более чем 300 адресатам.

В качестве мер антимобильности упоминается сооружение противотанковых рвов, размещение препятствий, обустройство хранилищ для инженерно-технических материлов и другие технические решения для затруднения передвижений потенциального противника.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

