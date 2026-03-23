На этой неделе Латвия переходит на летнее время: не пропустите!

В Латвии летнее время вводится в последнее воскресенье марта — в 3 часа утра нужно перевести стрелки часов на один час вперед. Осенью будем переходить обратно - на зимнее, в последнее воскресенье октября.

Летнее время будет действовать семь месяцев — до конца октября.

Еще в 2018 году ЕС предложил отказаться от летнего времени и перейти к единому часовому режиму.

В октябре прошлого года Испания начала вновь поднимать идею отмены сезонных изменений времени. Однако члены ЕС имеют на это разную точку зрения и Латвия отказалась самостоятельно решать этот вопрос до достижения консенсуса всех членов Евросоюза.

84% из 6,4 миллионов европейцев, принявших участие в публичных консультациях Европейской Комиссии в 2018 году, высказались за отмену летнего времени.

Европейский Парламент одобрил реформу в 2019 году, но с тех пор некоторые страны ЕС выступили против нее, поэтому инициатива была приостановлена.

Страны Северной Европы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу перевода часов, ссылаясь на данные, свидетельствующие о негативном физическом или психологическом воздействии этой практики примерно на 20% населения Европы.