Карина Петерсоне: ни одна страна Запада не хотела поддержать нашу независимость

Редакция PRESS 23 марта, 2026 10:07

0 комментариев

Бывший министр культуры и интеграции, а также помощник председателя Верховного Совета Латвии Анатолия Горбунова Карина Петерсоне в программе Latvija 2035 рассказала о решающих для Латвии событиях, при которых она присутствовала. По её словам, об этих событиях общество сохранило слишком субъективные воспоминания, а историков они интересуют мало.

Речь идёт о времени восстановления независимости Латвийской Республики. Петерсоне подчёркивает: кроме песен, костров и баррикад, борьба за независимость шла и на дипломатическом уровне: "Мы только что отпраздновали 35-летие баррикад, и видно, что у борьбы за независимость закрепился некий романтичный образ, но в то же время за кулисами шла колоссальная работа на международном уровне. Без понимания со стороны иностранных государств и без поддержки журналистов для нас всё окончилось бы не так счастливо". 

Она напоминает о суровой правде: "После 4 мая, провозглашения независимости, его не поддержала ни одна страна в мире - вплоть до августа, когда первой это сделала Исландия. Они говорили - договаривайтесь с Горбачёвым".

В течение всего периода после восстановления независимости языковой вопрос для Латвии был одним из самых сложных "домашних заданий", в котором приходилось уравновешивать национальные идеи и нужды с негативно настроенной международной реальностью.

"Теперь я слышу - почему мы так поздно переходим на латышский язык в школах? Я думаю, что в языковом вопросе мы сделали довольно много и закрепили фундамент - статус государственного языка, что тоже было нелегко. Мне, когда я была министром культуры и министром по делам интеграции, приходилось встречаться с представителями ОБСЕ и Совета Европы. Я бы сказала, что мы сделали почти по максимуму, потому что наиболее радикальные шаги не имели понимания и поддержки на международном уровне".

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

