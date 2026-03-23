Карина Петерсоне: ни одна страна Запада не хотела поддержать нашу независимость

Речь идёт о времени восстановления независимости Латвийской Республики. Петерсоне подчёркивает: кроме песен, костров и баррикад, борьба за независимость шла и на дипломатическом уровне: "Мы только что отпраздновали 35-летие баррикад, и видно, что у борьбы за независимость закрепился некий романтичный образ, но в то же время за кулисами шла колоссальная работа на международном уровне. Без понимания со стороны иностранных государств и без поддержки журналистов для нас всё окончилось бы не так счастливо".

Она напоминает о суровой правде: "После 4 мая, провозглашения независимости, его не поддержала ни одна страна в мире - вплоть до августа, когда первой это сделала Исландия. Они говорили - договаривайтесь с Горбачёвым".

В течение всего периода после восстановления независимости языковой вопрос для Латвии был одним из самых сложных "домашних заданий", в котором приходилось уравновешивать национальные идеи и нужды с негативно настроенной международной реальностью.

"Теперь я слышу - почему мы так поздно переходим на латышский язык в школах? Я думаю, что в языковом вопросе мы сделали довольно много и закрепили фундамент - статус государственного языка, что тоже было нелегко. Мне, когда я была министром культуры и министром по делам интеграции, приходилось встречаться с представителями ОБСЕ и Совета Европы. Я бы сказала, что мы сделали почти по максимуму, потому что наиболее радикальные шаги не имели понимания и поддержки на международном уровне".