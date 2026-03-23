«Странный рейс из Риги в Дубай»: видео рижанки взорвало соцсети (ВИДЕО)

Когда женщина поднялась на борт самолета Flydubai, ее ждал сюрприз: на борту не было других пассажиров.

Марина, учительница английского языка, живущая в Риге, сняла короткое видео прямо в самолете. На видео показаны длинные ряды пустых сидений. Женщина сначала занимает свое место, а затем перемещается по пустому салону.

«Когда ты единственный пассажир на рейсе в Дубай », — написала она под видео.

Марина призналась, что чувствовала себя "настоящей VIP-персоной".

Видео быстро стало популярным, набрав более 2,5 миллионов просмотров.

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке (многие туристы массово покинули Дубай) и пассажиропоток в ОАЭ резко сократился, но рейс не был отменен только из-за нее. Бортпроводники уделили ей максимум внимания, принесли дополнительную еду и обращались с ней как с VIP-персоной.

Марина полетела в Дубай, потому что получила хорошее предложение о работе в ОАЭ. В комментариях под своим видео она написала: «Это был странный рейс из Риги в Дубай. Я была шокирована тем, что его не отменили, и я смогла полететь в ОАЭ, потому что получила хорошее предложение о работе». Она благополучно приземлилась и осталась довольна.

По мнению экспертов, подобные инциденты редки, но все же возможны, особенно во время кризиса, когда люди массово отменяют свои поездки.

В подобных ситуациях авиакомпании иногда продолжают выполнять рейсы, чтобы соблюсти расписание или вернуться в желаемый аэропорт.