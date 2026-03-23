Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Странный рейс из Риги в Дубай»: видео рижанки взорвало соцсети (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 16:33

Важно 0 комментариев

Иногда перелет может быть похож на азартную игру: можно столкнуться с шумными соседями или получить бесплатное место рядом. Но очень редко весь самолет оказывается практически зарезервирован для одного пассажира. Именно это произошло с Мариной, жительницей Риги, летевшей из латвийской столицы в Дубай. Об этом инциденте сообщает  nra.lv со ссылкой на Mirror.

Когда женщина поднялась на борт самолета Flydubai, ее ждал сюрприз: на борту не было других пассажиров.

Марина, учительница английского языка, живущая в Риге, сняла короткое видео прямо в самолете. На видео показаны длинные ряды пустых сидений. Женщина сначала занимает свое место, а затем перемещается по пустому салону.

«Когда ты единственный пассажир на рейсе в Дубай », — написала она под видео.

Марина призналась, что чувствовала себя "настоящей VIP-персоной".

Видео быстро стало популярным, набрав более 2,5 миллионов просмотров.

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке (многие туристы массово покинули Дубай) и пассажиропоток в ОАЭ резко сократился, но рейс не был отменен только из-за нее. Бортпроводники уделили ей максимум внимания, принесли дополнительную еду и обращались с ней как с VIP-персоной.

Марина полетела в Дубай, потому что получила хорошее предложение о работе в ОАЭ. В комментариях под своим видео она написала: «Это был странный рейс из Риги в Дубай. Я была шокирована тем, что его не отменили, и я смогла полететь в ОАЭ, потому что получила хорошее предложение о работе». Она благополучно приземлилась и осталась довольна.

По мнению экспертов, подобные инциденты редки, но все же возможны, особенно во время кризиса, когда люди массово отменяют свои поездки.

В подобных ситуациях авиакомпании иногда продолжают выполнять рейсы, чтобы соблюсти расписание или вернуться в желаемый аэропорт.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marina Gilla (@marinagilla2022)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать