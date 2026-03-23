В Даугавпилсе стало хуже с работой: опрос жителей

В 2022 году доля респондентов, которые были полностью или частично согласны с тем, что в городе легко найти работу, составляла 34,2%, а в прошлом году такой ответ дали 25,5%. В 2017 году на этот вопрос утвердительно ответили лишь 4,1% опрошенных.

Ответы на вопрос, легко ли в Даугавпилсе найти жилье по приемлемой цене, все годы проведения опроса были схожими - 40,7% в 2017 году, 43% в 2022 году и 43,5% в 2025 году.

В целом большинство опрошенных жителей Даугавпилса удовлетворены жизнью в городе - 72% с этим согласны полностью, а еще 25,1% согласны частично.

Также почти все участники опроса довольны благоустройством города и его зелеными зонами. Около 90% жителей Даугавпилса удовлетворены или скорее удовлетворены качеством воздуха и низким уровнем шума в городе и его окрестностях.

54,7% горожан довольны услугами здравоохранения, врачами и медицинскими учреждениями Даугавпилса.

В ходе опроса в Даугавпилсе было проведено 702 индивидуальных интервью.

Как сообщалось, согласно данным опроса, больше всего жителей, удовлетворенных качеством жизни в своем городе, проживает в Валмиере, при этом уровень удовлетворенности вырос также в Елгаве и Даугавпилсе.

В целом, как показал опрос ЦСУ, 96,8% опрошенных жителей довольны жизнью в своих городах.

Уровень удовлетворенности жителей остается стабильно высоким с 2022 года, когда проводился предыдущий опрос. Рост доли удовлетворенных жителей наблюдается в Елгаве (на 1,9 процентного пункта) и Даугавпилсе (на 1,5 процентного пункта), тогда как небольшое снижение зафиксировано в Юрмале (на 2,7 процентного пункта) и Резекне (на 2 процентных пункта).