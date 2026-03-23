В Даугавпилсе стало хуже с работой: опрос жителей

Редакция PRESS 23 марта, 2026 12:15

В прошлом году по сравнению с 2022 годом снизился оптимизм жителей Даугавпилса относительно возможностей найти работу в своем городе, свидетельствуют данные опроса о качестве жизни в девяти латвийских городах (кроме Риги), проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2025 году.

В 2022 году доля респондентов, которые были полностью или частично согласны с тем, что в городе легко найти работу, составляла 34,2%, а в прошлом году такой ответ дали 25,5%. В 2017 году на этот вопрос утвердительно ответили лишь 4,1% опрошенных.

Ответы на вопрос, легко ли в Даугавпилсе найти жилье по приемлемой цене, все годы проведения опроса были схожими - 40,7% в 2017 году, 43% в 2022 году и 43,5% в 2025 году.

В целом большинство опрошенных жителей Даугавпилса удовлетворены жизнью в городе - 72% с этим согласны полностью, а еще 25,1% согласны частично.

Также почти все участники опроса довольны благоустройством города и его зелеными зонами. Около 90% жителей Даугавпилса удовлетворены или скорее удовлетворены качеством воздуха и низким уровнем шума в городе и его окрестностях.

54,7% горожан довольны услугами здравоохранения, врачами и медицинскими учреждениями Даугавпилса.

В ходе опроса в Даугавпилсе было проведено 702 индивидуальных интервью.

Как сообщалось, согласно данным опроса, больше всего жителей, удовлетворенных качеством жизни в своем городе, проживает в Валмиере, при этом уровень удовлетворенности вырос также в Елгаве и Даугавпилсе.

В целом, как показал опрос ЦСУ, 96,8% опрошенных жителей довольны жизнью в своих городах.

Уровень удовлетворенности жителей остается стабильно высоким с 2022 года, когда проводился предыдущий опрос. Рост доли удовлетворенных жителей наблюдается в Елгаве (на 1,9 процентного пункта) и Даугавпилсе (на 1,5 процентного пункта), тогда как небольшое снижение зафиксировано в Юрмале (на 2,7 процентного пункта) и Резекне (на 2 процентных пункта).

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

