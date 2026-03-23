На кладбищах Риги и в колумбариях заканчиваются места. Где ж хоронить рижан?

В Риге 22 муниципальных кладбища. Но, по сути, новые захоронения происходят только на двух — в Болдерае и в Яунциемсе. Остальные кладбища имеют статус «закрытых» или «частично закрытых».

На частично закрытых кладбищах захоронения возможны, но с ограничениями. Как правило, речь идёт о захоронениях в уже существующих семейных участках. То есть «новое место» получить нельзя, только использовать уже имеющееся.

«Сейчас в Яунциемсе похоронено почти 100 тысяч человек. Ещё 17 тысяч мест свободны. В Болдерае — более 44 тысяч могил и 12 тысяч свободных мест.

Чтобы понять, как решить проблему нехватки мест захоронений, Рижская дума наняла консультанта. Им стал бывший главный архитектор Риги Гвидо Принцис. Он разработал Концептуальный доклад о развитии и управлении кладбищами Риги.

«На данный момент мы не видим необходимости в создании совершенно новых кладбищ. Если удастся активнее развивать кремацию, урегулировать вопрос захоронений поверх существующих могил и вернуть в оборот заброшенные могилы, ситуацию можно будет стабилизировать, и новые кладбища, возможно, не понадобятся. Но, конечно, нельзя исключать и более негативные сценарии в будущем», — отмечает он.

Параллельно с этим в Риге растёт популярность кремации. За последние годы её доля увеличилась более чем в два раза — с 11,5% в 2015 году до почти 29% в 2024-м.

Кремация позволяет экономить пространство: урну можно захоронить в семейной могиле или разместить в колумбарии. Однако и здесь есть проблемы.

«К настоящему моменту в колумбариях фактически уже не осталось свободных мест», — говорит Принцис.

Город рассматривает возможность строительства новых колумбариев, а также создания специальных мест для рассеивания праха — такой формат уже широко используется в Европе.