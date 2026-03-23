На кладбищах Риги и в колумбариях заканчиваются места. Где ж хоронить рижан?

Редакция PRESS 23 марта, 2026 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге могут закончиться места для захоронений. Примерно через 7-10 лет. Каждый год в столице хоронят 6-7 тысяч человек, а земли для кладбищ больше не становится. Что будет дальше? Об этом пишет rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс».

В Риге 22 муниципальных кладбища. Но, по сути, новые захоронения происходят только на двух — в Болдерае и в Яунциемсе. Остальные кладбища имеют статус «закрытых» или «частично закрытых».

На частично закрытых кладбищах захоронения возможны, но с ограничениями. Как правило, речь идёт о захоронениях в уже существующих семейных участках. То есть «новое место» получить нельзя, только использовать уже имеющееся.

 «Сейчас в Яунциемсе похоронено почти 100 тысяч человек. Ещё 17 тысяч мест свободны. В Болдерае — более 44 тысяч могил и 12 тысяч свободных мест.

Чтобы понять, как решить проблему нехватки мест захоронений, Рижская дума наняла консультанта. Им стал бывший главный архитектор Риги Гвидо Принцис. Он разработал Концептуальный доклад о развитии и управлении кладбищами Риги.

«На данный момент мы не видим необходимости в создании совершенно новых кладбищ. Если удастся активнее развивать кремацию, урегулировать вопрос захоронений поверх существующих могил и вернуть в оборот заброшенные могилы, ситуацию можно будет стабилизировать, и новые кладбища, возможно, не понадобятся. Но, конечно, нельзя исключать и более негативные сценарии в будущем», — отмечает он.

Параллельно с этим в Риге растёт популярность кремации. За последние годы её доля увеличилась более чем в два раза — с 11,5% в 2015 году до почти 29% в 2024-м.

Кремация позволяет экономить пространство: урну можно захоронить в семейной могиле или разместить в колумбарии. Однако и здесь есть проблемы.

«К настоящему моменту в колумбариях фактически уже не осталось свободных мест», — говорит Принцис.
Город рассматривает возможность строительства новых колумбариев, а также создания специальных мест для рассеивания праха — такой формат уже широко используется в Европе.  

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

