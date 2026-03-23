Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Земной климат вышел из состояния равновесия: доклад ООН

© Deutsche Welle 23 марта, 2026 14:09

Мир 0 комментариев

Scanpix (AP Photo/Martin Meissner, File)

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) бьет тревогу в связи с продолжающимся изменением климата. Климат "вышел из состояния равновесия сильнее, чем когда-либо прежде", говорится в опубликованном в понедельник, 24 марта, в Женеве докладе организации о климате в 2025 году.

Разрушительные изменения произошли в течение нескольких десятилетий, но их вредные последствия будут ощущаться еще сотни, а возможно, и тысячи лет, отмечается в документе. "Мировой климат находится в чрезвычайном состоянии", - предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Земля достигает своих пределов своих возможностей, заявил он.

Высокие температуры на планете

Доклад подтверждает, что 2025 год стал вторым или третьим самым жарким с начала наблюдений. Среднемировая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,43 градуса Цельсия - чуть ниже порога в 1,5 градуса, установленного Парижским соглашением. Период с 2015 по 2025 год стал одиннадцатью самыми теплыми годами за всю историю измерений.

Генеральный секретарь ВМО Селест Сауло предупредила о последствиях все более экстремальных погодных явлений. Волны жары, лесные пожары, засухи, штормы и наводнения унесли в прошлом году тысячи жизней, затронули миллионы людей и причинили экономический ущерб на миллиарды евро.

Рекорды по всем климатическим показателям

Концентрация трех основных парниковых газов - CO2, метана и закиси азота - по данным отдельных измерительных станций продолжила расти в 2025 году. Океаны прогрелись до рекордных значений с начала измерений в 1960 году, причем темпы потепления ускоряются: скорость нагрева в 2005-2025 годах вдвое превысила показатель 1960-2005 годов.

Таяние ледников также продолжилось высокими темпами. Площадь арктического морского льда в прошлом году опустилась до минимального или второго минимального уровня с начала спутниковых наблюдений в 1979 году, антарктического - до третьего минимума после 2023 и 2024 годов.

Энергетический дисбаланс Земли

Впервые в докладе приводятся данные об энергетическом дисбалансе Земли - одном из ключевых климатических показателей. Дисбаланс, фиксирующий соотношение поглощаемой и отражаемой Землей солнечной энергии, с 1960 года неуклонно растет и в 2025 году достиг рекордного уровня.

По данным ВМО, более 91 процента избыточного тепла поглощается мировым океаном, лишь один процент приходится на нагрев атмосферы и поверхности Земли, пять процентов - на континентальные массивы суши.

Служба ЕС Copernicus оценила 2025 год как третий самый теплый с начала метеорологических наблюдений. Анализ ВМО, штаб-квартира которой находится в Женеве, основан в том числе на данных национальных метеорологических служб - этим объясняются незначительные расхождения в оценках.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать