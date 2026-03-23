Земля «накапливает жар» быстрее, чем мы думаем: учёные заметили тревожный перекос

По данным World Meteorological Organization, Земля сейчас находится в состоянии рекордного энергетического дисбаланса — и это меняет всё, от океанов до погоды.

Но самый неожиданный момент — в другом.

То тепло, которое мы ощущаем на поверхности, — это лишь малая часть.

Около 90% лишней энергии уходит в океаны.

И именно они сейчас нагреваются быстрее всего. Причём темпы за последние 20 лет выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Есть ещё одна цифра, от которой становится не по себе.

Каждый год Земля накапливает дополнительную энергию, сопоставимую примерно с 18-кратным годовым потреблением всей человеческой цивилизации.

И в последние годы этот показатель ещё ускорился.

При этом большая часть этого «излишка» пока скрыта от нас — в глубинах океана.

На поверхности мы ощущаем только небольшую долю:

— рост температур

— более частые волны жары

— нестабильную погоду

Но система уже изменилась.

С 2015 по 2025 год — 11 самых тёплых лет за всю историю наблюдений.

«Планета выходит за пределы своих возможностей», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

При этом учёные подчёркивают: процесс не мгновенный.

Часть тепла уходит вглубь океанов — и может оставаться там сотни и тысячи лет, постепенно влияя на климат.

И получается странная картина.

Снаружи — вроде бы «плюс один градус».

А внутри системы — накопление энергии, которое мы почти не видим.

И, возможно, главный вопрос сейчас даже не в том, насколько стало теплее.

А в том, сколько тепла уже «запасено» — и когда оно проявится.