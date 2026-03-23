Если говорить не столько в религиозных, сколько в чисто повседневных категориях, то этот ритуал можно истолковать как демонстрацию власти и влияния. Именно поэтому этот ритуал является публичным. Подобные публичные заявления о вере наблюдаются и в других религиях, включая христианство (крестные ходы).

Празднование окончания Рамадана латвийской мусульманской общиной публичной молитвой на улице Илукстес в этом году вызвало довольно широкий резонанс в общественном пространстве. Несколько политиков попытались использовать это событие, чтобы напомнить о себе. В то же время следует признать, что само по себе это событие заслуживает внимания. Это поднимает вопрос: представляет ли ислам экзистенциальную угрозу для Латвии? Если да, то для кого именно, и что следует сделать, чтобы устранить эту угрозу или хотя бы значительно уменьшить ее.

Наблюдая за разгорающейся в общественном пространстве дискуссией, мы видим две крайние позиции. Первая: все подобные исламские религиозные ритуалы должны быть срочно запрещены, иммиграция из исламских стран должна быть прекращена (предпочтительно полностью, но в худшем случае — сведена к минимуму), а Латвия должна максимально дистанцироваться от всего мусульманского.

Вторая позиция: в Латвии религия отделена от государства, каждый может совершать свои религиозные обряды по своему желанию (если они не противоречат законам страны), мусульманская община в Латвии настолько мала, что разжигание ненависти к ней — это чистая политиканство и популизм.

На последний аргумент первый отвечает: это не имеет значения только сейчас. В мире более миллиарда мусульман. Это лишь вопрос (не слишком долгого) времени, когда Рига превратится в Ригабад.

Социальная защитная реакция

Насколько обоснованы эти опасения? Тот факт, что эта дискуссия началась в публичном пространстве до того, как произошли какие-либо фундаментальные демографические изменения, следует рассматривать позитивно. В то же время желательно избегать сведения этих дискуссий к уровню рынка или пивного бара, не боясь при этом задавать себе уточняющие вопросы.

Поэтому, прежде всего, необходимо прояснить, что именно так сильно беспокоит многих людей. Религия, цвет кожи, язык, различия во внешности? Хотя современная западная культура считает, что выступать против инаковости — это дурной тон, эта неприязнь имеет легко объяснимую, даже научную основу — с точки зрения чистой биологии, всё отличное воспринимается как чуждое, не своё, а значит, угрожающее.

Следовательно, эта якобы негативная эмоция — неприязнь (в крайних формах даже ненависть) — имеет совершенно логичное объяснение: это защитная реакция любого человека или социальной группы. Слишком утонченно судить о «неясной», популистской и деструктивной природе этой защитной реакции — это не проявление мудрости или морального превосходства. Это, скорее, подтверждение глупости и собственного необоснованного тщеславия.

В дискуссиях об угрозе исламизации часто обходят стороной важнейший вопрос: в чем заключается реальная угроза — в исламе или в миграции? Является ли миграция из африканских христианских общин в каком-то смысле более желательной?

Без ответа на этот конкретный вопрос дискуссии по этим темам порой теряют свои структурные границы и приобретают бесформенный характер.

Что делают мусульмане в Латвии?

Ислам — открытая религия. Это означает, что любой человек может стать мусульманином, приняв эту веру, в отличие от некоторых других — закрытых религий. Например, индуизма или иудаизма, которые требуют, чтобы человек родился адептом. На практике это означает, что ислам имеет тенденцию к расширению. Он стремится привлечь все больше и больше новых «братьев» своей веры и с этой целью осуществляет географическое распространение в места, где он не так широко распространен.

Сразу же возникает вопрос: приехали ли мусульмане, которые сейчас находятся в Латвии, сюда по экономическим причинам или с целью распространения своей веры, как, например, мормоны в своих строгих костюмах? По крайней мере, я никогда не видел на улице исламского проповедника, предлагающего купить Коран и приглашающего людей посетить местную молельню (так называемую мечеть).

Практически все местные мусульмане, без исключения, находятся в Латвии по различным практическим причинам. В то же время следует отметить, что уровень преступности среди мусульман в Латвии не выше, чем среди местного населения. Они также не злоупотребляют социальными льготами. Поэтому можно предположить, что негативное отношение к мусульманам в Латвии имеет относительно небольшую связь с какими-либо объективными правонарушениями с их стороны.

Чрезмерная инклюзивность

Речь идёт скорее о уже упомянутом инстинктивной отстраненности к странному, неизвестному. Осуждать эту отстраненность только потому, что «объективно ничего не происходит» или потому, что «подчинение инстинктам — черта отсталых людей», тоже не совсем правильно, поскольку полное игнорирование естественных инстинктов людей не менее опасно.

Мы видим это во многих местах на Западе (включая и нас), где из-за чрезмерной инклюзивности и поощрения разнообразия многое (включая систему образования) было серьезно искажено.

Длительная борьба с «ненавистью» в любом её проявлении не уменьшила вероятность войны. Она также не повысила внутреннюю безопасность. Напротив, моральная отстранённость Запада от мира (пацифизм; забота о том, чтобы никто не пострадал; чтобы все были здоровы и никто не чувствовал себя обделённым) воспринимается в других частях света как слабость и как разрешение на насилие. Для многих «других» это породило неправильно истолкованное чувство безнаказанности. Нам это позволено, потому что мы являемся категорией «угнетённых», жертв «колониализма».

В Латвии последствия внедрения этой «чрезмерной инклюзивности» не столь катастрофичны, поэтому центр Риги до сих пор не занят продавцами поддельных сумок Prada, а латвийские женщины могут отмечать Новый год у Памятника Свободы, не опасаясь массовых нападений со стороны различных бесстыжих людей.

Здесь мы возвращаемся к первоначальному вопросу: что можно сделать, чтобы то, что мы видим каждый день в Барселоне или в новогоднюю ночь в Кёльне, не стало обыденным явлением в Латвии? Тот факт, что эта дискуссия на тему ислама и миграции не омрачена тенью подозрения в «расизме» и «исламофобии», — шаг в правильном направлении. Это означает, что нам не грозит сокрытие уголовных преступлений из-за страха обвинений в расизме или какой-либо другой «-фобии». Это означает, что нам не грозит истощение социального бюджета чрезмерным наплывом получателей социальных пособий.

Требования должны быть строгими.

Но это не уменьшает чувство тревоги у значительной части общества. На мой взгляд, в случае Латвии основная угроза исходит не столько от ислама, сколько от миграции как таковой. Латвия — одна из немногих стран (возможно, единственная), где население меньше, чем в 1914 году, до Первой мировой войны. Этническая структура Латвии крайне сильно деформирована. Поэтому миграционные проблемы в Латвии воспринимаются особенно остро.

Объективно говоря, миграция населения происходила на протяжении всей истории человечества. Наши — латышские — исторические предки также приходили сюда, на берега Даугавы и Балтийского моря, из других мест. Нет оснований полагать, что миграция внезапно полностью прекратится. Ни в мире, ни в Европе, ни в Латвии в отдельности. К сожалению, такова демографическая реальность. Население Латвии сокращается и будет продолжать сокращаться, потому что возрастная структура населения трагична.

Поэтому фундаментальный вопрос — что делать — объективно никуда не исчезнет, ​​как бы мы ни топали ногами по земле или ни грозили кулаками небу. На мой взгляд, есть только одно решение. В отношении иммигрантов должны быть крайне строгие требования к соблюдению трудового законодательства (языковые, санитарно-гигиенические требования, виды на жительство и тому подобное) в сочетании с не менее высокими требованиями к интеграции. По крайней мере, пока что допускаются непростительно большие нарушения в соблюдении и обеспечении выполнения этих требований (особенно языкового законодательства).

Нет необходимости настаивать на интеграции.

Уже дважды в год ( в конце Рамадана и во время праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, араб.; Курбан-байрам, тюрк.)) вас могут ужаснуть мусульманские религиозные обряды, но в остальное время вы можете с замиранием сердца наблюдать за тем, как люди, не владеющие элементарным латышским языком, плохо умеющие водить машину и имеющие сомнительные разрешения на проживание во время учебы, работают в сфере услуг.

Тот факт, что политики открыто «играют» на инстинктах избирателей, понятен с политической точки зрения, но не с конструктивной. Акцент на религиозной принадлежности и цвете кожи людей хорошо работает в политике, потому что чуждое, отличное от других легко может стать «козлом отпущения», на которого можно выплеснуть свое недовольство. Однако люди с более утонченным эстетическим восприятием не считают подобные рассуждения, основанные на примитивных инстинктах, достойными подражания. Они неохотно встают на сторону «негодяев». Разговоры о цвете кожи или религиозной принадлежности людей по-прежнему не считаются «стильными».

Поэтому в центре обсуждений должны быть вопросы соблюдения или несоблюдения конкретных законов и правил. Вопросы готовности отдельных лиц и социальных категорий к интеграции. Если кто-то не хочет интегрироваться, то это его собственная вина. Никакой пощады. Интеграцию не следует поощрять. Она должна быть абсолютной необходимостью и требованием окружающего общества.

До тех пор, пока латыши будут общаться с различными «курьерами» на английском, а не на латышском языке, весь процесс интеграции будет продолжать тормозиться, давая повод отдельным политикам с разных партий ужасаться потенциальной исламизации Латвии и, таким образом, извлекать политическую выгоду из этого безобразия.