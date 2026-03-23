Чистый как слеза? Что нам продают под видом берёзового сока

Весной бутылки с березовым соком продают как на рынках, так и в торговых сетях: есть фирмы, которые заготавливают его на продажу. Однако немалая часть латвийцев сок заготавливает сама.

У многих из тех, кто имеет свои «шесть соток», есть заветная береза, в которой каждую весну проделывается отверстие для забора сока. Собирают сок и те, кто живет в Риге – особенно на окраинах города. Однако многие не подозревают, что по закону это запрещено. И если вас застанет за подобным занятием полиция самоуправления, то можно нарваться на серьезный штраф – до нескольких сотен евро.

Дело в том, что на всей административной территории Риги забор березового сока запрещен. На предприятии RIgas meZi, которое надзирает за столичными лесными угодьями, мотивируют это тем, что березы окажутся под угрозой: огромное количество людей начнет дырявить стволы. Желающих много, лесников мало, а к каждой березе контролера не поставишь... Кстати, в собственности у столичного предприятия и обширные леса за Ригой – в Лимбажском и Олайнском краях. Так что и там забор березового сока запрещен.

Под запретом и частные леса. Их тоже с каждым годом все больше. Остаются государственные, принадлежащие АО Latvijas valsts meZi. Там забор сока разрешен, но есть ряд ограничений.

Во-первых, разрешается делать только одну скважину. Во-вторых, диаметр ствола в месте скважины должен быть больше 40 сантиметров (при окружности самого ствола 120 см). В-третьих, нельзя бурить маленькую березку: ей нужны силы для роста. В-четвертых, скважину разрешено делать сверлом, которое не толще 6-8 миллиметров.

По словам экспертов, большая скважина больше сока не даст, а лишь испортит дерево. Наиболее оптимально делать скважину на расстоянии 50 сантиметров от земли и не глубже 5 сантиметров. Сок циркулирует вблизи коры, поэтому нет смысла сверлить глубоко. Кроме того, это опасно и для самого дерева: глубокая скважина может нанести ему вред...

И еще несколько советов.

Лучше отдают сок деревья, которые растут на солнце. А сам сок наиболее интенсивно выделяется днем.

Перед наступлением темноты следует обязательно проверять место заготовки, чтобы избежать ситуации, когда жидкость переливается через край емкости.

Затыкать скважину здорового дерева деревянной пробкой не требуется: оно само умеет залечивать раны. Это необходимо только в том случае, если отверстие большое - тогда нужно ставить деревянную пробку или штапик.

Кроме того, в следующем году для забора сока желательно выбрать то же самое дерево...

О чём умалчивает маркировка

Судя по тому, что в Латвии все больше заготовителей сока в промышленных объемах, то и спрос растет. На таре обязательно должна быть этикетка (маркировка). А на ней - наименование производителя-сборщика, его юридический адрес, дата окончания реализации, а также волость, где собран сок.

Государство следит за тем, чтобы коммерсант платил налоги – вне зависимости от объема продаж. Он должен зарегистрировать свою деятельность в VID - Службе государственных доходов. В случае, если коммерческое предприятие оперирует объемами свыше 300 литров в год, то нужно дополнительно зарегистрироваться еще и в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

Однако ни одно из госучреждений не может гарантировать, что сок собран в экологически чистом месте. Да, на этикетке должно быть указано место сбора, но никто не скажет, где конкретно он собран. А продавец может об этом вообще не знать – как правило, его продают не заготовители, а другие люди. (Точно так же, как, к примеру, с огромными партиями ягод и грибов на рынках. Продают их не те, кто собирает.)

И кто даст гарантию, что дерево не росло у обочины дороги, в местах с грязными грунтовыми водами, вблизи промышленного предприятия? А береза принадлежит к категории деревьев, охотно накапливающих в себе все продукты жизнедеятельности городского человека: пыль, грязь, автомобильные выхлопы и т. д. И если из года в год пить такую жидкость, то, например, тяжелые металлы будут накапливаться в организме, а это приведет к нешуточным проблемам...

Что показала проверка

Впрочем, есть и другая точка зрения. Например, профессор Латвийского университета Артурс ВИКСНА убежден, что даже у берез, растущих в загрязненных местах, сок чист. А его качество сравнимо с… качеством питьевой или минеральной воды.

- В принципе, любой живой организм, особенно в природе, сам себя очищает, - говорит профессор. - И в связи с этим загрязнение остается в корневой системе, потому что через корешки всасываются все питательные вещества. Есть там такие клубеньки, в которых остаются эти токсические вещества…

По словам ученого, научно-исследовательский институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR несколько лет назад изучил множество образцов березового сока, взятого как раз у берез, растущих в загрязненных местах. Состав продукта удивил специалистов, «потому что по своей чистоте оказался похож на питьевую воду или минералку».

Хотя многие рядовые потребители скажут, что пусть ученые сами и пьют сок с берез, растущих в загрязненных местах. Если они так уверены, что «по чистоте он похож на минералку»...

Не более двух суток

А как долго может храниться березовый сок? В Латвии отсутствуют нормативные акты, регулирующие сроки реализации столь специфической продукции. Их устанавливает сам производитель.

Истинно весенний продукт недолговечен и при комнатной температуре сохраняет свежесть в течение не более двух суток. Поэтому лучше его хранить в холодильнике.

Свежий, только что собранный сок должен быть прозрачным: или совсем бесцветным, или слегка желтоватым - в зависимости от того, где его собирали. Когда он мутнеет, это означает, что в жидкости пошли процессы брожения - и сок начинает киснуть. Такой напиток уже просрочен, и покупать его не следует...

Мотайте на ус

Березовому соку издавна приписывалось множество чудодейственных свойств, и недаром считалось, что он и есть та самая «живая вода» из русских народных сказок. Ученые подтвердили, что березовый сок помогает при бесчисленном количестве болезней - от мочекаменной до импотенции и радикулита.

Сок выводит из организма продукты обменных процессов, укрепляет иммунную систему, приостанавливает развитие кариеса, помогает восстанавливаться после операций… Достаточно выпивать по стакану в день, чтобы сохранять бодрость и тонус организма. А за сезон рекомендуют выпивать около 10 литров березового сока, чтобы оставаться здоровым в течение года...

* Польза берёзового сока для детей

Березовый сок укрепляет детский иммунитет. Кроме того, полезные микро- и макроэлементы в составе этого напитка необходимы для роста ребенка. При этом детям березовый сок нужно давать постепенно. Сначала его смешивают с водой (в соотношении один к одному). Если в течение нескольких дней организм реагирует хорошо, можно давать сок, не разбавляя. Но общий объем не должен превышать 100 мл в сутки. Также перед любыми изменениями рациона ребенка лучше проконсультироваться с педиатром.

* Вред берёзового сока для организма

Несмотря на все полезные свойства, березовый сок подойдет не всем. Сок точно не стоит пить при аллергии на пыльцу березы.

С осторожностью его можно пробовать и людям, у которых есть непереносимость глютена...

Илья ДИМЕНШТЕЙН