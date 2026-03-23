Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Плакат про Россию на пикете против ветропарков вызвал дискуссию в соцсети (ФОТО)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 08:35

Новости Латвии 0 комментариев

Протест против ветровых электростанций 20 марта, участвовать в котором агитировала депутат Рижской думы Лиана Ланга, собрал около полусотни человек. Некоторые плакаты вызвали у публики недоумение.

В том числе и этот, о котором пишет на платформе "Х" специалист по стратегической коммуникации Ральф Виландс:

"На демонстрации против ветровой энергии возле Сейма появился и такой плакат. Конечно, не всех, кто возражает против ветра, следует вставить в список друзей России, однако этот лозунг в своей наивности вскрывает истинные интересы".

На явно самодельном плакате из листа упаковочного картона написано: "Без российской нефти мы не обойдёмся!" 

Что же пишут в комментариях? Вот, например:

- Я правильно понял, что промышленно развитые страны - США, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания, Норвегия, Япония, которые начинают прекращать и отменять ветровые проекты, делают это потому, что их подлинные интересы - поддержка России путём покупки её нефти и газа? Паренёк, что ты куришь?

- Кроме США, где у власти выдрессированный Россией орангутан, ни одна другая страна не отказывается от ветровой энергии. Чушь это.

- Противники ветровых турбин объективно работают на Кремль, какие бы доводы они ни приводили! В этом нет совершенно никаких сомнений...

- Плакат "наивно вскрывает истинные интересы" - классика: если аргументов нет, остаётся только гадать, "в чьих интересах", как на кофейной гуще. Тем временем факт остаётся фактом: чем больше местного ветра/солнца, тем меньше импортного ископаемого топлива (да, и из восточных труб тоже) - но это ведь на плакат не выставишь.

- Почему именно ветровая? У нас ведь есть ещё и солнце, вода, мог бы быть и атом тоже. К тому же в Латвии с мощностью всё норм, нам проблемы создают соседи, которым не хватает. Российскую нефть можешь закачать в одно место!

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать