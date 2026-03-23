В том числе и этот, о котором пишет на платформе "Х" специалист по стратегической коммуникации Ральф Виландс:

"На демонстрации против ветровой энергии возле Сейма появился и такой плакат. Конечно, не всех, кто возражает против ветра, следует вставить в список друзей России, однако этот лозунг в своей наивности вскрывает истинные интересы".

На явно самодельном плакате из листа упаковочного картона написано: "Без российской нефти мы не обойдёмся!"

Что же пишут в комментариях? Вот, например:

- Я правильно понял, что промышленно развитые страны - США, Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания, Норвегия, Япония, которые начинают прекращать и отменять ветровые проекты, делают это потому, что их подлинные интересы - поддержка России путём покупки её нефти и газа? Паренёк, что ты куришь?

- Кроме США, где у власти выдрессированный Россией орангутан, ни одна другая страна не отказывается от ветровой энергии. Чушь это.

- Противники ветровых турбин объективно работают на Кремль, какие бы доводы они ни приводили! В этом нет совершенно никаких сомнений...

- Плакат "наивно вскрывает истинные интересы" - классика: если аргументов нет, остаётся только гадать, "в чьих интересах", как на кофейной гуще. Тем временем факт остаётся фактом: чем больше местного ветра/солнца, тем меньше импортного ископаемого топлива (да, и из восточных труб тоже) - но это ведь на плакат не выставишь.

- Почему именно ветровая? У нас ведь есть ещё и солнце, вода, мог бы быть и атом тоже. К тому же в Латвии с мощностью всё норм, нам проблемы создают соседи, которым не хватает. Российскую нефть можешь закачать в одно место!