3 часа в день — и тревога? Учёные нашли связь, которая пугает родителей

Редакция PRESS 23 марта, 2026 09:21

Азбука здоровья 0 комментариев

Три часа в день в соцсетях — и уже не просто привычка, а тревожный сигнал. К такому выводу пришли исследователи из Imperial College London, изучив поведение школьников.

В исследовании участвовали более 2300 детей из Лондона. За ними наблюдали несколько лет — от 11–12 до 13–15 лет. И картина оказалась любопытной.

Подростки, которые проводили в соцсетях больше трёх часов в день, чаще сталкивались с симптомами тревожности и депрессии, чем те, кто ограничивался примерно получасом.

Но самое интересное — не в самих соцсетях.

Учёные говорят: дело, скорее всего, в сне.

Те, кто «зависает» в телефоне вечером, позже ложатся спать и хуже высыпаются. А дальше цепочка запускается сама — усталость, раздражительность, тревожность.

«Это не так просто, как сказать, что соцсети напрямую вызывают проблемы с психикой», — объясняет доктор Чен Шен.
И добавляет: связь есть, но она сложная.

То есть не «телефон = плохо», а скорее «как и когда ты им пользуешься».

Исследователи отдельно подчёркивают: данные собирались ещё в 2014–2018 годах. А значит, современные соцсети могут влиять на детей совсем иначе.

Тем временем в Великобритании уже обсуждают возможный запрет соцсетей для детей до 16 лет.

Но и тут учёные не спешат с выводами.

«Пока нет доказательств, что сам по себе запрет решит проблему», — говорят авторы исследования.
И получается парадокс.

С одной стороны — тревожные цифры.
С другой — нет простого ответа, что именно делать.

А значит, вопрос остаётся открытым.

И, похоже, куда важнее не просто «сколько времени», а что именно происходит с ребёнком в эти часы — и после них.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

Не весь алкоголь одинаков.

Не весь алкоголь одинаков.

