3 часа в день — и тревога? Учёные нашли связь, которая пугает родителей

В исследовании участвовали более 2300 детей из Лондона. За ними наблюдали несколько лет — от 11–12 до 13–15 лет. И картина оказалась любопытной.

Подростки, которые проводили в соцсетях больше трёх часов в день, чаще сталкивались с симптомами тревожности и депрессии, чем те, кто ограничивался примерно получасом.

Но самое интересное — не в самих соцсетях.

Учёные говорят: дело, скорее всего, в сне.

Те, кто «зависает» в телефоне вечером, позже ложатся спать и хуже высыпаются. А дальше цепочка запускается сама — усталость, раздражительность, тревожность.

«Это не так просто, как сказать, что соцсети напрямую вызывают проблемы с психикой», — объясняет доктор Чен Шен.

И добавляет: связь есть, но она сложная.

То есть не «телефон = плохо», а скорее «как и когда ты им пользуешься».

Исследователи отдельно подчёркивают: данные собирались ещё в 2014–2018 годах. А значит, современные соцсети могут влиять на детей совсем иначе.

Тем временем в Великобритании уже обсуждают возможный запрет соцсетей для детей до 16 лет.

Но и тут учёные не спешат с выводами.

«Пока нет доказательств, что сам по себе запрет решит проблему», — говорят авторы исследования.

И получается парадокс.

С одной стороны — тревожные цифры.

С другой — нет простого ответа, что именно делать.

А значит, вопрос остаётся открытым.

И, похоже, куда важнее не просто «сколько времени», а что именно происходит с ребёнком в эти часы — и после них.