Уже и взрослые заразились: вспышка кори в Латвии

Как сообщалось, все случаи эпидемиологически связаны между собой.

По сообщению "Новостей TV3", заболевшие дети учатся в Рижской Вальдорфской школе, что подтвердил директор учебного заведения, добавив, что школа строго следует рекомендациям ЦПКЗ.

В Латвии высок риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди невакцинированных людей, отметили эпидемиологи. Кроме того, невозможно выявить все контакты, особенно случайные контакты в общественных местах.

ЦПКЗ призывает родителей и семейных врачей проверять статус вакцинации детей. Согласно календарю прививок, первая прививка должна быть сделана в возрасте 12-15 месяцев, а ревакцинация - в семь лет.

Если прививки не были сделаны в соответствующем возрасте, люди могут получить их в рамках финансируемой государством медицинской услуги до 25 лет.

