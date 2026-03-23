«Почему прикрываете преступников?» Публика критикует ролик депутата Индриксоне о миграции (ВИДЕО)

"Вопрос миграции касается не только экономики или рабочей силы. Он касается государственной безопасности, порядка и нашего будущего. Моя позиция всегда была чёткой - иммиграция в Латвию должна происходить согласно чётким правилам, под строгим контролем и с нулевой толерантностью против нарушений", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

Однако, судя по всему, ролик понимания у публики не нашёл: большинство комментаторов считают, что иммиграцию из третьих стран следует вообще прекратить. Вот некоторые отклики:

- Вы до сих пор не в состоянии сказать, что миграция из стран-сателлитов России недопустима вообще, до сих пор не в состоянии сказать, что "Единство", "Прогрессивные" и СЗК совершают преступление против Латвии, импортируя русскоговорящие орды, позволяя взять с собой весь кишлак. Почему до сих пор прикрываете преступников?

- Тут надо начинать с другого конца: не миграцию надо контролировать, а Сейм должен принять законы, которые делают невозможным устройство (вторжение) мигрантов в страну: должен быть закон, который запрещает шариат, халяль, бурки, молитвы на улицах, избирательное право, получение гражданства и т.д.

- А что именно сделано, кроме планирования поступлений в бюджет? Исполнение свыше 1,08 миллиона за разрешения в месяц, можно сюда и семьи притащить. Пожалуйста, опубликуйте ссылку на закон или поданный законопроект, где всё это предусмотрено. Потому что в СМИ публикуется другая информация.

- Почему нельзя как минимум скопировать и предложить внедрить иммиграционную политику Польши, чтобы массово не ввозить мусульман?

- Иммиграция не должна происходить ВООБЩЕ! Все эти узбеки, молдаване и индийцы уже в большинстве прибыли ЛЕГАЛЬНО! И это ОЧЕНЬ ПЛОХО!

- Иммиграции из третьих стран вообще не должно быть. Вполне достаточно, что в Латвии могут работать граждане ЕС.

- Единственное правило, которое нужно внедрить: нам они вообще не нужны. Недавно говорила с одним таким, который соответствует вашим "правилам" (образованный, нерелигиозный, работает в сфере, где нам "не хватает" специалистов). Там под спудом вражда, которую они хорошо умеют скрывать.

- В конце концов, если настолько нужны гастарбайтеры, почему их не пригласить из христианских стран, чьи ценности совместимы с латвийскими, например, из Бразилии?..

- Госпожа Индриксоне? Вы и Нацобъединение полностью обгадились в этом вопросе, как и со Стамбульской конвенцией...

- Прекращайте молоть одно и то же. Действуйте наконец! Миграцию из стран третьего мира надо остановить немедленно.

- Говорить вы умеете!