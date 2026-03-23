«Почему прикрываете преступников?» Публика критикует ролик депутата Индриксоне о миграции (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 09:07

Депутат 14-го Сейма и председатель правления Нацобъединения опубликовала в своём профиле на платформе "Х" видеоролик, в котором излагает свою позицию по отношению к иммиграции в Латвию. 

"Вопрос миграции касается не только экономики или рабочей силы. Он касается государственной безопасности, порядка и нашего будущего. Моя позиция всегда была чёткой - иммиграция в Латвию должна происходить согласно чётким правилам, под строгим контролем и с нулевой толерантностью против нарушений", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

Однако, судя по всему, ролик понимания у публики не нашёл: большинство комментаторов считают, что иммиграцию из третьих стран следует вообще прекратить. Вот некоторые отклики:

- Вы до сих пор не в состоянии сказать, что миграция из стран-сателлитов России недопустима вообще, до сих пор не в состоянии сказать, что "Единство", "Прогрессивные" и СЗК совершают преступление против Латвии, импортируя русскоговорящие орды, позволяя взять с собой весь кишлак. Почему до сих пор прикрываете преступников?

- Тут надо начинать с другого конца: не миграцию надо контролировать, а Сейм должен принять законы, которые делают невозможным устройство (вторжение) мигрантов в страну: должен быть закон, который запрещает шариат, халяль, бурки, молитвы на улицах, избирательное право, получение гражданства и т.д.

- А что именно сделано, кроме планирования поступлений в бюджет? Исполнение свыше 1,08 миллиона за разрешения в месяц, можно сюда и семьи притащить. Пожалуйста, опубликуйте ссылку на закон или поданный законопроект, где всё это предусмотрено. Потому что в СМИ публикуется другая информация.

- Почему нельзя как минимум скопировать и предложить внедрить иммиграционную политику Польши, чтобы массово не ввозить мусульман?

- Иммиграция не должна происходить ВООБЩЕ! Все эти узбеки, молдаване и индийцы уже в большинстве прибыли ЛЕГАЛЬНО! И это ОЧЕНЬ ПЛОХО!

- Иммиграции из третьих стран вообще не должно быть. Вполне достаточно, что в Латвии могут работать граждане ЕС.

- Единственное правило, которое нужно внедрить: нам они вообще не нужны. Недавно говорила с одним таким, который соответствует вашим "правилам" (образованный, нерелигиозный, работает в сфере, где нам "не хватает" специалистов). Там под спудом вражда, которую они хорошо умеют скрывать.

- В конце концов, если настолько нужны гастарбайтеры, почему их не пригласить из христианских стран, чьи ценности совместимы с латвийскими, например, из Бразилии?..

- Госпожа Индриксоне? Вы и Нацобъединение полностью обгадились в этом вопросе, как и со Стамбульской конвенцией...

- Прекращайте молоть одно и то же. Действуйте наконец! Миграцию из стран третьего мира надо остановить немедленно.

- Говорить вы умеете!

 

 

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

