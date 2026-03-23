«Пришлось бы вернуться к ЗОЖ»: снова заговорили о запрете доставок еды

"Что было бы, если бы в Латвии запретили доставку еды на аутсорсинге? Решилась бы куча проблем..." - пишет на платформе "Х" пользователь с ником Saliktengriba, выложивший скриншоты видео Ребеки и заголовка статьи о ворах, изображающих курьеров, вышедшей почти три года назад.

Кстати, в видео Ребеки нигде не говорится о том, что напавшая на неё женщина-курьер похожа на иностранную студентку - упоминается лишь о том, что блогер приняла её за мужчину.

В комментариях затеялась дискуссия:

- А что мы есть будем?

- Как мы выживали до сих пор?

- Мне пришлось с похмелья идти в магазин и потом готовить то, что купили. Многие вообще не умеют готовить. А мама тоже не всегда готовит то, чего хочется.

- Так и есть. От слишком хорошей жизни у многих теперь обе руки - левые.

- Если бы студентам из третьих стран разрешили работать только по трудовому договору, изменилось бы только то, что пришлось бы чуть подольше ждать еду, потому что вернулись бы местные курьеры, в том числе пенсионеры.

- Ещё можно запретить в случаях, когда по сути форма трудовых отношений - наёмный труд, платить как самозанятым, с пониженным соцналогом. Можно запретить платформам аренды брать плату за минуты. Увеличатся расходы на доставку и уменьшится стимул ехать по тротуарам и на красный.

- Может быть, начать с того, что иностранным студентам нельзя работать? Если это перебор, то хотя бы одно из трёх:

1) работать разрешается лишь тогда, если успешно сданы первые две сессии;

2) только 20 часов в неделю;

3) только на работе, связанной с учёбой, на практике. Почему латыши должны себя ограничивать?

- Вот здорово. Государство вмешивается в частный бизнес - Северной Кореей повеяло.

- Проблема не в аутсорсинге, проблема в безответственном аутсорсинге. Bolt и Wolt по сути - работодатели, которые должны принимать курьеров на работу, проверять их и отвечать за них.

- И ещё интересно - что они доставляют в этих сумках? Я не верю, что копейко*бы латыши (да и русские тоже) стали бы настолько переплачивать за свои кебабы и пиццы на обед, чтобы эта работа могла быть очень доходной!

- Вообще все проблемы решатся, если запретить.

- Вообще еду запретить. Нечего тут жрать.

- Запрещать не надо, только немного поменять законы и проконтролировать выполнение.

- Пришлось бы народу вернуться к ЗОЖ.

- Увы, это не решит проблем с миграцией.

- Конечно, в СССР такого сервиса не было, и все были счастливы. Откуда вы все, запрещальщики, берётесь?

- Надо было бы запретить в принципе все доставки, велосипедистов, рюкзаки, мусульман (само собой), ещё нужен запрет без разрешения Рижской думы находиться на тротуаре, и "ТикТок" тоже надо запретить, поскольку оскорбляет наши священные чувства. Латвия - страна запретов.