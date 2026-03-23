«Пришлось бы вернуться к ЗОЖ»: снова заговорили о запрете доставок еды

Редакция PRESS 23 марта, 2026 10:14

Совершенно дикий случай, который произошёл буквально на днях с блогером Ребекой Лиепиней, снова пробудил у сетевых комментаторов желание запрещать всё подряд. 

"Что было бы, если бы в Латвии запретили доставку еды на аутсорсинге? Решилась бы куча проблем..." - пишет на платформе "Х" пользователь с ником Saliktengriba, выложивший скриншоты видео Ребеки и заголовка статьи о ворах, изображающих курьеров, вышедшей почти три года назад. 

Кстати, в видео Ребеки нигде не говорится о том, что напавшая на неё женщина-курьер похожа на иностранную студентку - упоминается лишь о том, что блогер приняла её за мужчину.

В комментариях затеялась дискуссия:

- А что мы есть будем?

- Как мы выживали до сих пор?

- Мне пришлось с похмелья идти в магазин и потом готовить то, что купили. Многие вообще не умеют готовить. А мама тоже не всегда готовит то, чего хочется.

- Так и есть. От слишком хорошей жизни у многих теперь обе руки - левые.

- Если бы студентам из третьих стран разрешили работать только по трудовому договору, изменилось бы только то, что пришлось бы чуть подольше ждать еду, потому что вернулись бы местные курьеры, в том числе пенсионеры.

- Ещё можно запретить в случаях, когда по сути форма трудовых отношений - наёмный труд, платить как самозанятым, с пониженным соцналогом. Можно запретить платформам аренды брать плату за минуты. Увеличатся расходы на доставку и уменьшится стимул ехать по тротуарам и на красный.

- Может быть, начать с того, что иностранным студентам нельзя работать? Если это перебор, то хотя бы одно из трёх: 

1) работать разрешается лишь тогда, если успешно сданы первые две сессии;

2) только 20 часов в неделю;

3)  только на работе, связанной с учёбой, на практике. Почему латыши должны себя ограничивать?

- Вот здорово. Государство вмешивается в частный бизнес - Северной Кореей повеяло.

- Проблема не в аутсорсинге, проблема в безответственном аутсорсинге. Bolt и Wolt по сути - работодатели, которые должны принимать курьеров на работу, проверять их и отвечать за них.

- И ещё интересно - что они доставляют в этих сумках? Я не верю, что копейко*бы латыши (да и русские тоже) стали бы настолько переплачивать за свои кебабы и пиццы на обед, чтобы эта работа могла быть очень доходной!

- Вообще все проблемы решатся, если запретить.

- Вообще еду запретить. Нечего тут жрать.

- Запрещать не надо, только немного поменять законы и проконтролировать выполнение.

- Пришлось бы народу вернуться к ЗОЖ.

- Увы, это не решит проблем с миграцией.

- Конечно, в СССР такого сервиса не было, и все были счастливы. Откуда вы все, запрещальщики, берётесь?

- Надо было бы запретить в принципе все доставки, велосипедистов, рюкзаки, мусульман (само собой), ещё нужен запрет без разрешения Рижской думы находиться на тротуаре, и "ТикТок" тоже надо запретить, поскольку оскорбляет наши священные чувства. Латвия - страна запретов.

 

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

