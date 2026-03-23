Случилось так, что она оказалась дома на какой-то момент одна - муж пошёл с детьми на площадку, а Ребека собиралась присоединиться к ним попозже. Курьера она встретила в подъезде, причём не сразу поняла, что это женщина: на лице у курьера была маска и она говорила голосом, очень похожим на мужской.

"Она поднималась по лестнице, я спускалась, она неразборчиво о чём-то меня спросила, и у меня было ощущение, что что-то не то. Я не врач, поэтому не могу утвержать, была ли она под воздействием алкоголя, наркотиков и есть ли у неё психическое расстройство, но судя по тому, что я видела и пережила, кажется, с ней что-то не в порядке", - рассказывает блогер.

Ребека переспросила "Что, пожалуйста?". В ответ женщина разозлилась, выпучила глаза и ударила Ребеку кулаком в грудь.

"Я растерялась, была в шоке. Не ожидала такой реакции, сразу отступила, она ударила ещё раз. Я застыла и была прижата к стене. В заявлении в полицию так и написала, что не помню, ударила ли она ещё раз, только поняла, что мне надо кричать ао всю глотку, чтобы услышали соседи. Я так и сделала - а вдруг случится что-то ещё хуже?..

Я кричала, как никогда в жизни, она испугалась и отступила! Я поняла, что у меня есть шанс убежать, побежала наверх, а она за мной. Я снова закричала, начала лупить по соседским дверям в надежде, что кто-то придёт на помощь, слышала, что она, кажется, остановилась, не поняла, куда она пропала, потом у соседей открылась дверь. Слава Богу! Мне казалось, что начинается паническая атака, я не могла ни дышать, ни говорить".

Соседка помогла девушке успокоиться, и Ребека заплакала. "Слава Богу, соседи открыли дверь, у них в квартире ещё малыш был, удивляюсь, как они меня не испугались и впустили.

Я попыталась рассказать, что случилось, а тем временем женщина, которая на меня напала, отправилась на пятый этаж, доставила заказ человеку и сказала ему: "Я, похоже, убила". Значит, она думала, что убила меня, это говорит о том, что у неё с головой что-то не в порядке. Она спустилась вниз, села на велосипед, сосед за это время успел её заснять. На видео она ещё кричала: "Найду!". Тогда я убежала к себе в квартиру, успокоилась и стала ждать, когда вернётся муж с детьми".

Ребека написала заявление в полицию и связалась с предприятием Bolt. Она рассказывает, что отношение со стороны фирмы её шокировало, поскольку хотела сообщить, чтобы эта опасная личность больше ни на кого не напала. А если бы там шёл ребёнок? Курьер ударила бы ребёнка? Старика? Беременную женщину? Да, извинение от Bolt последовало, но больше ничего, по-видимому, там не предприняли.

Ребеке ответили, что идентифицировать курьера не могут, даже при том, что она выяснила, кто из соседей делал заказ, и установила номер самого заказа: "В Bolt начали оправдываться, что у них курьеры на аутсорсе, они всех не знают, но они же берут на себя ответственность за своих работников, вы должны знать, кто у вас работает. Полный космос и никакой заинтересованности вообще. Сказали, что со своей стороны ничего не могут делать, пока полиция не распорядится. Так что никакого решения в Bolt не предоставили"

Чтобы предупредить других от попадания в подобную ситуацию, Ребека и сняла эти видео. "Не давайте курьерам из Bolt кодов от своих дверей, встречайте их внизу у входа. В электронном письме от полиции было написано, что, возможно, за это будет административный штраф от 42 до 100 евро - и на этом всё. Как это решает ситуаци? А если бы это был мужчина и избил намного сильнее? Пока у меня нет синяков, никто ничего этому человеку сделать не может. Того, что произошло со мной, недостаточно!"

Ребека настаивает: надо проверить, может ли этот человек вообще находиться в обществе, штрафа недостаточно - курьер его заплатит и будет работать дальше.

"Мне обязательно нужно будет поработать со своей головой, чтобы эта боль не укоренилась в моём сердце и не переросла в травму", - говорит она.