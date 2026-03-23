Работающие пенсионеры: что новенького по налогам?

В апреле – перерасчёт пенсий

Новая норма касается только работающих пенсионеров

Если вы пенсионер, работаете и перечисляете обязательные взносы социального страхования, ваша пенсия может увеличиваться каждый год - за счет выплаты взносов социального страхования.

Данные Eurostat показывают, что 44,2% латвийских пенсионеров в возрасте до 74 лет продолжают работать. Это второй показатель в Евросоюзе. На первом месте — Эстония (54,9% пенсионеров работают), на третьем — Литва (43,7%).

Для перерасчета достаточно было подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Это можно делать раз в 12 месяцев, не чаще. Но вот беда. Не все пенсионеры об этом знают и не все этим пользуются. А без заявления никто пенсию не пересчитывал. Выходит, человек работал, платил нужные взносы, а на пенсию это никак не влияло.

К тому же заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на портале Latvija.lv, где чего только нет, – и попробуй найти нужное. Или с э-подписью, или другими видами электронного подтверждения личности, как того требует время...

И вот законодательство пошло навстречу работающим пенсионерам. Поправки к пенсионному закону сделали возможным автоматический перерасчет пенсии тем, кто после назначения пенсии по старости или инвалидности платит взносы обязательного социального страхования.

Перерасчет производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии. Этот период считается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена или перечислена пенсия.

Если же получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время, то он должен подать заявление с указанием желаемого месяца автоматического перерасчета. Но не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета пенсии или ее назначения.

Примерно 36 000 пенсионеров увеличат размер пенсий вследствие их автоматического перерасчета, - считают экономисты. Если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то 20% его зарплаты в виде социального налога зачисляются на первый пенсионный уровень.

* Первый автоматический перерасчет пенсии будет 1 апреля 2026 года, а затем ежегодно...

Тысяча делится пополам

Необлагаемый минимум – есть варианты

Не облагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 12 000 евро в год, или 1 000 евро в месяц. Это означает, что с прошлого, 2025 года часть пенсии в размере до 1 000 евро не облагается подоходным налогом по ставке 25,5%.

Как правильно использовать не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро, если пенсионер работает? На вопрос отвечает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

* Необлагаемый минимум в полном размере 1 000 евро в месяц применяется к пенсиям жителей, которые:

- не работают;

- работают, но не предоставили своему работодателю налоговую книжку заработной платы.

* Другое дело, если получатель пенсии предоставил своему работодателю налоговую книжку - в системе EDS Госслужбы доходов (VID). Тогда не облагаемый налогом минимум для пенсионеров делится пополам.

Половина (500 евро, или 1/24 от годового не облагаемого налогом минимума для пенсионеров) направляется на пенсию, выплачиваемую VSAA, а другая половина — на заработную плату. Значит, пенсия по выбору получателя облагается не облагаемым налогом минимумом в размере 500 евро, а не 1 000 евро.

Возникает вопрос: можно ли делить 1 000 евро в другой пропорции, например, 400 и 600 евро или 300 и 700 евро? Нет, разрешено – 500 + 500...

Дополнительные льготы

Если житель имеет право на получение и других льгот по подоходному налогу, они начисляются по месту получения дохода – куда подана налоговая ведомость. В дополнение жители могут иметь льготный необлагаемый минимум в следующих размерах:

а) для лиц с инвалидностью:

- 1-я и 2-я группы инвалидности – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

- 3-я группа инвалидности – 120 евро в месяц (1 440 евро в год);

b) для политрепрессированных лиц и членов национального сопротивления – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

c) льготы на иждивенца – 250 евро в месяц.

V При расчете подоходного налога с пенсии VSAA учитывает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии. 25,5% в виде подоходного налога удерживается с той части пенсии, которая превышает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии и дополнительные налоговые льготы.

* Если пенсия человека в течение года не достигает 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не удерживается.

Это означает, что, если до индексации пенсия составляла менее 1 000 евро в месяц, но с октября после индексации она превысила 1 000 евро, но за год общая сумма годовой пенсии не превысила 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не будет удерживаться.

Но с 1 января 2026 года, если размер пенсии превышает 1 000 евро в месяц, с превышающей 1 000 евро части удерживается подоходный налог 25,5%; а у работающего пенсионера, который предоставил налоговую книжку работодателю, - с суммы свыше 500 евро в месяц...

Возврат налога

Может ли пенсионер на это рассчитывать?

Не облагаемый налогом минимум для пенсионеров с прошлого года – 1 000 евро. То есть с пенсий до 1 000 евро подоходный налог не удерживается. Это означает, что у большинства пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается - и возвращать его через годовую декларацию не нужно.

Служба госдоходов (VID) обращает внимание, что вернуть часть налога можно только в том случае, если налог выплачивался. А что делать пенсионерам? Они тоже ходят к врачу, платят свои денежки...

В VID напоминают, что вступившие в силу в прошлом году изменения были частью налоговой реформы, которая предусматривала введение фиксированного необлагаемого минимума, упрощение ставок подоходного налога и другие меры, направленные на увеличение доходов населения, особенно людей с низкими и средними доходами, а также пенсионеров.

Так, благодаря этим изменениям пенсионеры, например, которые раньше платили налог с суммы пенсии более 500 евро, с прошлого года платят налог только с суммы, начиная с 1 000 евро. Значит, получают больше денежек ежемесячно в течение года, а не раз в год после подачи декларации...

Кому нужно подать декларацию?

Подать декларацию за 2025 год и приложить чеки за оправданные расходы обязательно следует тем пенсионерам, которые:

- получают пенсию свыше 1 000 евро в месяц;

- работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом.

В декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также добавить документы о расходах супруга, родителей или детей. Например, дети, которые платили подоходный налог, могут приложить к своей декларации чеки родителей за оправданные расходы.

Лимит оправданных расходов для одного человека прежний - не более 600 евро в год, но в общей сумме не более 50% от годового облагаемого дохода.

При подаче декларации за 2025 год каждый, с чьих доходов удерживался подоходный налог, может вернуть 25,5% от этой суммы.

Полагается ли вам возврат налога? Это можно узнать в электронной системе декларирования VID: проект декларации автоматически рассчитывает возможную переплату налога.

Пенсионеры, которые не пользуются Интернетом, могут обратиться за помощью в оформлении и подаче декларации в единые государственные и мунципальные центры обслуживания или в клиентские центры VID...

V Запишите координаты:

- консультативный номер VID — 67120000.

- задать вопросы о годовой декларации и оправданных расходах можно в системе EDS в разделе «Переписка с VID";

- круглосуточно - виртуальному помощнику Тому на сайте VID.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА