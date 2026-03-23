На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода со слабым и умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +2…-3 градусов, а днем составит +7...+12 градусов.

В среду южный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, небо будет преимущественно облачным, во многих регионах пройдут дожди, а воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В четверг сохранится облачная погода, дождь возможен в основном на востоке страны. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем составит +6...+11 градусов.

Согласно текущим прогнозам, выходные могут пройти без существенных осадков. Ночи будут более прохладными, а послеобеденные часы - немного теплее.

В начале апреля возможно похолодание и кратковременный снег.