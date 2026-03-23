Что нужно знать о договоре дарения: советы юриста

Редакция PRESS 23 марта, 2026 11:14

Юридическая консультация 0 комментариев

О договоре дарения рассказывает юрист Юрий Соколовский. 

-Договор дарения - самый прямой и быстрый путь передачи собственности между близкими родственниками. Но, как всегда, есть ряд нюансов, которые надо принимать во внимание. Вот 11 важных аспектов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание.

Первое, собственность сразу переходит в собственность одаряемого после заключения договора дарения.

Второе, договор дарения дарителю трудно отменить. Это возможно только в специфических случаях, перечисленных в Гражданском законе. Практика судов показывает, что расторжение по этим основаниям — редкое явление и происходит в действительно вопиющих случаях. Поэтому оценивать взаимоотношения лучше перед заключением договора, а не после.

Третье, даритель имеет право вписать в договор ограничения: право пожизненного проживания в недвижимости, запрет отчуждения или залога. Это дает дарителю возможность контроля и гарантии. Также возможно внести в договор и другие условия.

Четвертое, при дарении нужно учитывать интересы других наследников. Если дарение происходит в объеме, при котором неотклоняемым наследникам не остается их долей, то они после смерти дарителя смогут потребовать выдать свою долю (деньгами) от одаряемого. Однако с 2025 года этот срок распространяется на дарения, которые были сделаны менее чем за пять лет до смерти наследодателя (дарителя).

Подробнее я писал здесь: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vP5cFixYmWQdegm5R4vpFYkBYg5e7JRkz52rCNpTkU8Lyc8X1oAxDX88iwnb3Tmvl&id=61582513657666

Пятое, если нет завещания и наследование происходит по закону, то дарение нисходящим или супругу может быть зачтено как часть наследства, уже полученная при жизни, что уменьшит долю одаряемого при распределении наследства. Опять же это возможно, если дарение произошло менее чем за пять лет до смерти дарителя. (Напомню, что эта норма действует для наследства, открытого с 1 января 2025 года).

Подробнее об этом я писал здесь: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WESc2FoFvjQEYtkgSxUZGBF9P3AQa2eof6BHQPWJfGebEsc9EnnB4mok82C82jTl&id=61582513657666

Шестое, если дарение делается для того, чтобы сохранить имущество от кредиторов, то в некоторых случаях кредиторы все равно могут попробовать взыскать долг с этого имущества.

Например, как в этом случае:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Wtzdd27s1ntPM9rkKAAtoY8zNq1vU81LwDW7GUdqVa3PAj6e9TbEKt5zbgXD4MJl&id=61582513657666

Седьмое, если даримая недвижимость является общим имуществом супругов, но записана на одного из них, то подарить ее он может с согласия второго супруга.

Восьмое, при дарении надо иметь в виду и возможность последующей продажи собственности, в смысле налогов. Для этого нужно заранее определить, подпадает ли эта продажа под случаи, описанные законом, в которых сделка освобождается от уплаты налога, а если нет, то важно определить стоимость приобретения. Она в разных ситуациях может быть разной. Подробнее об этом я писал здесь: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PbAdpG8yJTJzRQPckzUE7tNmmn6WGXasQsCPQu4LqHSaeT3TkSVXKmV7Y2XcmFUHl&id=61582513657666

Девятое, пошлина на регистрацию в Земельной книге при дарении для близких родственников (до третьей степени и супруга) — 0,5 процента от стоимости недвижимости, плюс составление договора и услуги нотариуса.

Десятое, дарение недвижимости совершенно невыгодно для не родственников и очень дальних родственников (высокая пошлина — 3 процента и 25,5 процента налога сразу).

Одиннадцатое, собственность, подаренная близким родственникам, налогом не облагается, но одаряемому ее надо задекларировать в годовой декларации (если ее стоимость больше 10000 евро).

Надеюсь, внес некоторую ясность. Как и с любой сделкой, лучше заранее посоветоваться с юристом и распланировать возможные последствия по всем перечисленным направлениям. Это лучше, чем заключить сделку, а потом долго, дорого и не всегда успешно бороться с последствиями непродуманных решений.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

