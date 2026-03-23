Что нужно знать о договоре дарения: советы юриста

-Договор дарения - самый прямой и быстрый путь передачи собственности между близкими родственниками. Но, как всегда, есть ряд нюансов, которые надо принимать во внимание. Вот 11 важных аспектов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание.

Первое, собственность сразу переходит в собственность одаряемого после заключения договора дарения.

Второе, договор дарения дарителю трудно отменить. Это возможно только в специфических случаях, перечисленных в Гражданском законе. Практика судов показывает, что расторжение по этим основаниям — редкое явление и происходит в действительно вопиющих случаях. Поэтому оценивать взаимоотношения лучше перед заключением договора, а не после.

Третье, даритель имеет право вписать в договор ограничения: право пожизненного проживания в недвижимости, запрет отчуждения или залога. Это дает дарителю возможность контроля и гарантии. Также возможно внести в договор и другие условия.

Четвертое, при дарении нужно учитывать интересы других наследников. Если дарение происходит в объеме, при котором неотклоняемым наследникам не остается их долей, то они после смерти дарителя смогут потребовать выдать свою долю (деньгами) от одаряемого. Однако с 2025 года этот срок распространяется на дарения, которые были сделаны менее чем за пять лет до смерти наследодателя (дарителя).

Пятое, если нет завещания и наследование происходит по закону, то дарение нисходящим или супругу может быть зачтено как часть наследства, уже полученная при жизни, что уменьшит долю одаряемого при распределении наследства. Опять же это возможно, если дарение произошло менее чем за пять лет до смерти дарителя. (Напомню, что эта норма действует для наследства, открытого с 1 января 2025 года).

Шестое, если дарение делается для того, чтобы сохранить имущество от кредиторов, то в некоторых случаях кредиторы все равно могут попробовать взыскать долг с этого имущества.

Седьмое, если даримая недвижимость является общим имуществом супругов, но записана на одного из них, то подарить ее он может с согласия второго супруга.

Восьмое, при дарении надо иметь в виду и возможность последующей продажи собственности, в смысле налогов. Для этого нужно заранее определить, подпадает ли эта продажа под случаи, описанные законом, в которых сделка освобождается от уплаты налога, а если нет, то важно определить стоимость приобретения. Она в разных ситуациях может быть разной.

Девятое, пошлина на регистрацию в Земельной книге при дарении для близких родственников (до третьей степени и супруга) — 0,5 процента от стоимости недвижимости, плюс составление договора и услуги нотариуса.

Десятое, дарение недвижимости совершенно невыгодно для не родственников и очень дальних родственников (высокая пошлина — 3 процента и 25,5 процента налога сразу).

Одиннадцатое, собственность, подаренная близким родственникам, налогом не облагается, но одаряемому ее надо задекларировать в годовой декларации (если ее стоимость больше 10000 евро).

Надеюсь, внес некоторую ясность. Как и с любой сделкой, лучше заранее посоветоваться с юристом и распланировать возможные последствия по всем перечисленным направлениям. Это лучше, чем заключить сделку, а потом долго, дорого и не всегда успешно бороться с последствиями непродуманных решений.