Стало быть, Латвия уже в зоне досягаемости: о чём говорит удар Ирана по Диего-Гарсия

База Диего-Гарсия расположена примерно в 4 тысячах километрах от Ирана. Вашингтон по давней договоренности с Лондоном размещает на ней бомбардировщики, атомные подводные лодки и эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Это одна из двух британских баз, которые Великобритания разрешила Соединённым Штатам использовать для операций против Ирана. Вторая — база Фэрфорд.

Но сам по себе такой пуск означает, что иранские ракеты вполне могут поразить Барселону, Париж, Лондон и даже крайний север Швеции, Норвегии и Финляндии, а также всю европейскую часть России, а также Сибирь вплоть до Иркутска, а также всю Индию.

Вне зоны поражения остается Китай — ни один действительно крупный китайский город в радиус 4000 км от Ирана не попадает. А из европейских столиц спокойно могут спать только Мадрид и Лиссабон.