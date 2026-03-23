Жители города и края стали присылать в редакцию вопросы, какую должность занимает в думе некая Кристине Копце-Люмане. Журналисты решили выяснить, как её выбрали для занятия этой вакансии, как был объявлен конкурс, в чём её задачи и сколько она за это получает.

Глава Бауской краевой администрации Эдгар Пайчс пояснил: о вакансии ранее не объявлялось, Копце-Люмане в трудовых правоотношениях с самоуправлением не состоит. С ней заключён договор подряда, чтобы создать проект организационной структуры самоуправления. Результатом должна стать "эффективная организационная структура исполнительной власти, ясная и логичная", а также должна быть обеспечена "нераздробленная ответственность для выполнения функций - от принятия стратегических решений до повседневных задач".

Договор заключён до 30 апреля нынешнего года. Сумма вознаграждения из бюджета самоуправления, включая налоги, составляет 27 тысяч 803 евро 60 центов.

Зампредседателя Бауской краевой думы Линда Абу Мери считает Копце-Люмане "профессионалом очень высокого уровня, создающим бизнес-стратегию предприятий, руководящим и упорядочивающим процессы, сплачивающим команды".

По словам представителей думы, Копце-Люмане выбрана ещё и потому, что она является особо активной жительницей Вецумниеки.

На вопрос журналистов, как скоро будут представлены выводы и рекомендации, Линда Абу Мери ответила, что это небыстрый процесс: "Наша цель - за год упорядочить процессы на основании надёжных и проверяемых данных, из которых вытекают и выводы, и рекомендации".

А что думают жители края, высказавшиеся на странице газеты в интернете?

- Предварительное исследование приводит к предполагаемому выводу, что часть думы не справляется с работой.

- Дай чёрту мизинец, и он в лице правящих партий не только всю руку заберёт, но и ещё больше долгов наделает и всё глубже своим согражданам в кошелёк залезет, чтобы только своим лучше было. Так сколько новых чиновничьих мест тут в крае свои создали для своих с момента, когда в приоритеты зачислили сокращение бюрократии? Говорить можно много что, вот только "приоритеты" тут видятся совсем иные...

- Ну, если в самоуправлении работают м*даки, то с них надо содрать как можно больше!

- Эти м*даки в самоуправлениях без соучастия других м*даков в виде избирателей не смогли бы в своих должностных декларациях указывать накопления в сотни тысяч при своих зарплатах в пару тысяч. Эти м*даки в самоуправлении уже давно самодостаточны, чтобы одними лишь своими голосами обеспечивать себе счастливую жизнь после каждых выборов.

- Факты о работе - например, для каких предприятий она создала успешную бизнес-стратегию? Что свидетельствует о её профессионализме очень высокого уровня?

- Ну, к чёрту. Тут каждый день твердят об экономии и сокращении бюрократии, а тут опять новое чиновничье место.

- Какой бред собачий! Будет изучать, как оптимизировать коррупцию и распределять кормушки? Кто-то у кого-то кашу из котла выхлебал?

- Люди, выпейте сердечные лекарства и ждите ветропарков, эта тётя из правильной породы, она умеет вынюхивать запах денег...

- Очередное разворовывание денег. Когда-то колхозом руководил один человек, предприятием тоже руководят один или двое, а тут что происходит? Если председатель думы неспособен, не имеет образования, надо уходить с должности. Что происходит!?