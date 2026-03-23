Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Изучит оптимизацию коррупции?» Бауская дума наняла «специалиста по переменам» (1)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 09:50

Новости Латвии

О том, что Бауская краевая дума наняла специалиста по деятельности организации и переменам, чья задача состоит в формировании эффективной структуры самоуправления, редакции газеты Bauskas Dzīve сообщил местный орган власти.

Жители города и края стали присылать в редакцию вопросы, какую должность занимает в думе некая Кристине Копце-Люмане. Журналисты решили выяснить, как её выбрали для занятия этой вакансии, как был объявлен конкурс, в чём её задачи и сколько она за это получает.

Глава Бауской краевой администрации Эдгар Пайчс пояснил: о вакансии ранее не объявлялось, Копце-Люмане в трудовых правоотношениях с самоуправлением не состоит. С ней заключён договор подряда, чтобы создать проект организационной структуры самоуправления. Результатом должна стать "эффективная организационная структура исполнительной власти, ясная и логичная", а также должна быть обеспечена "нераздробленная ответственность для выполнения функций - от принятия стратегических решений до повседневных задач".

 Договор заключён до 30 апреля нынешнего года. Сумма вознаграждения из бюджета самоуправления, включая налоги, составляет 27 тысяч 803 евро 60 центов.

Зампредседателя Бауской краевой думы Линда Абу Мери считает Копце-Люмане "профессионалом очень высокого уровня, создающим бизнес-стратегию предприятий, руководящим и упорядочивающим процессы, сплачивающим команды".

По словам представителей думы, Копце-Люмане выбрана ещё и потому, что она является особо активной жительницей Вецумниеки.

На вопрос журналистов, как скоро будут представлены выводы и рекомендации, Линда Абу Мери ответила, что это небыстрый процесс: "Наша цель - за год упорядочить процессы на основании надёжных и проверяемых данных, из которых вытекают и выводы, и рекомендации".

А что думают жители края, высказавшиеся на странице газеты в интернете?

- Предварительное исследование приводит к предполагаемому выводу, что часть думы не справляется с работой.

- Дай чёрту мизинец, и он в лице правящих партий не только всю руку заберёт, но и ещё больше долгов наделает и всё глубже своим согражданам в кошелёк залезет, чтобы только своим лучше было. Так сколько новых чиновничьих мест тут в крае свои создали для своих с момента, когда в приоритеты зачислили сокращение бюрократии? Говорить можно много что, вот только "приоритеты" тут видятся совсем иные...

- Ну, если в самоуправлении работают м*даки, то с них надо содрать как можно больше!

- Эти м*даки в самоуправлениях без соучастия других м*даков в виде избирателей не смогли бы в своих должностных декларациях указывать накопления в сотни тысяч при своих зарплатах в пару тысяч. Эти м*даки в самоуправлении уже давно самодостаточны, чтобы одними лишь своими голосами обеспечивать себе счастливую жизнь после каждых выборов.

- Факты о работе - например, для каких предприятий она создала успешную бизнес-стратегию? Что свидетельствует о её профессионализме очень высокого уровня?

- Ну, к чёрту. Тут каждый день твердят об экономии и сокращении бюрократии, а тут опять новое чиновничье место.

- Какой бред собачий! Будет изучать, как оптимизировать коррупцию и распределять кормушки? Кто-то у кого-то кашу из котла выхлебал?

- Люди, выпейте сердечные лекарства и ждите ветропарков, эта тётя из правильной породы, она умеет вынюхивать запах денег...

- Очередное разворовывание денег. Когда-то колхозом руководил один человек, предприятием тоже руководят один или двое, а тут что происходит? Если председатель думы неспособен, не имеет образования, надо уходить с должности. Что происходит!?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать