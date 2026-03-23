Дело Лиопы: кто еще был задержан по делу о мошенничестве с ИТ-закупками?

В целом были задержаны 21 человек, и среди них есть и другие должностные лица, например, нынешний руководитель ГАЦР и член совета "Rīgas siltums", а также руководители и сотрудники нескольких крупных ИТ-компаний и представители двух аудиторских компаний из "большой четверки".

В центре начатого EPPO и расследуемого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дела - прошлогодняя закупка ГАЦР на сумму 1,5 млн евро, финансируемая из фондов Европейского союза. Победители этой закупки получили бы возможность влиять на дальнейший ход и результаты связанных с ней публичных закупок.

По результатам закупки "Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации" осенью прошлого года было заключено соглашение с несколькими компаниями - ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", аудиторскими компаниями "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers".

Правоохранительные органы подозревают, что организованная группа незаконно договорилась о победе этих компаний в закупке еще до подачи предложений. "de facto" стало известно, что одним из центральных фигурантов дела является специалист по публичным закупкам и часто привлекаемый государственными учреждениями независимый эксперт Айнарс Бидерс, который в свое время создал портал iepirkumiem.lv. Он разработал техническую спецификацию этой закупки, сформулировав требования так, чтобы победили конкретные компании.

Тогда при последующих закупках они могли бы действовать в интересах членов группы или связанных с ними лиц. По просьбе следствия в прошлую среду суд выдал санкцию на арест Бидерса, который по крайней мере на тот момент также был сотрудником Министерства сообщения. Такое же решение суд вынес в отношении бывшего директора ГАЦР Лиопы.

Будучи директором проводившего закупку агентства, а также уже после своего отстранения, он встречался с владельцами и представителями участвовавших в сговоре компаний, чтобы договориться о распределении работ. В свою очередь в четверг суд вынес решение об аресте руководителя компании "Corporate Solutions" Айгарса Церусса.

