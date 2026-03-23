Дело Лиопы: кто еще был задержан по делу о мошенничестве с ИТ-закупками?

Редакция PRESS 23 марта, 2026 11:27

На прошлой неделе в рамках уголовного дела, начатого Европейской прокуратурой (EPPO) о возможном мошенничестве с ИТ-закупками для нужд госуправления, были задержаны бывший директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йоренс Лиопа, владелец и руководитель группы компаний "Corporate Solutions" Айгарс Церусс и специалист по публичным закупкам Айнарс Бидерс, сообщила программа Латвийского телевидения "de facto".

В целом были задержаны 21 человек, и среди них есть и другие должностные лица, например, нынешний руководитель ГАЦР и член совета "Rīgas siltums", а также руководители и сотрудники нескольких крупных ИТ-компаний и представители двух аудиторских компаний из "большой четверки".

В центре начатого EPPO и расследуемого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дела - прошлогодняя закупка ГАЦР на сумму 1,5 млн евро, финансируемая из фондов Европейского союза. Победители этой закупки получили бы возможность влиять на дальнейший ход и результаты связанных с ней публичных закупок.

По результатам закупки "Консультационные услуги и услуги по контролю качества разработки программного обеспечения и документации" осенью прошлого года было заключено соглашение с несколькими компаниями - ООО "Agile & Co", ООО "Corporate Consulting", аудиторскими компаниями "Ernst & Young Baltic" и "PricewaterhouseCoopers".

Правоохранительные органы подозревают, что организованная группа незаконно договорилась о победе этих компаний в закупке еще до подачи предложений. "de facto" стало известно, что одним из центральных фигурантов дела является специалист по публичным закупкам и часто привлекаемый государственными учреждениями независимый эксперт Айнарс Бидерс, который в свое время создал портал iepirkumiem.lv. Он разработал техническую спецификацию этой закупки, сформулировав требования так, чтобы победили конкретные компании.

Тогда при последующих закупках они могли бы действовать в интересах членов группы или связанных с ними лиц. По просьбе следствия в прошлую среду суд выдал санкцию на арест Бидерса, который по крайней мере на тот момент также был сотрудником Министерства сообщения. Такое же решение суд вынес в отношении бывшего директора ГАЦР Лиопы.

Будучи директором проводившего закупку агентства, а также уже после своего отстранения, он встречался с владельцами и представителями участвовавших в сговоре компаний, чтобы договориться о распределении работ. В свою очередь в четверг суд вынес решение об аресте руководителя компании "Corporate Solutions" Айгарса Церусса.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

