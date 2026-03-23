Главная угроза Латвии исходит изнутри: Pietiek (1)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 16:21

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

«В то время как внешние угрозы у наших восточных границ достигли наивысшей интенсивности со времени восстановления независимости и продолжают расти, внутренний «двигатель» государства — его административный аппарат и политическая культура — работает с опасным, все более низким коэффициентом полезного действия, - пишет экономист Улдис Осис на портале Pietiek.com.

Начнем с диагноза. Он уже давно сформулирован — системный паралич и коллективная безответственность. Самый большой риск для безопасности Латвии — это не только внешний агрессор, но и внутренняя неспособность принимать решения. Культура коалиций, сложившаяся за годы, создала систему, в которой ответственность «растворяется» в бесчисленных рабочих группах, советах и межведомственных согласованиях.

Стратегические проекты, такие как Rail Baltica или укрепление границ, стали символами всего этого. Проблема заключается не в нехватке денег, а в неспособности эффективно и прозрачно превратить их в реальную инфраструктуру.

Политическая элита на протяжении многих лет допускала опасное углубление разрыва между «рижским пузырем» и регионами (особенно Латгалией). Экономическое неравенство и недоступность услуг создали благоприятную почву для операций гибридной войны, где внешняя и внутренняя пропаганда сеют среди населения искаженное восприятие мира, нереальные надежды и иллюзии.

Опыт Аргентины (знаменитая бензопила Милея) показывает, что радикальное сокращение министерств и бюрократии может высвободить значительные ресурсы. В случае Латвии это означало бы «отцеживание лишней воды» из государственного аппарата в пользу прямых инвестиций в безопасность и развитие.

В свою очередь, опыт США — MAGA и борьба с «глубинным государством» — учит, что без жесткого контроля политической элиты и общества над административным аппаратом любая реформа наталкивается на сопротивление чиновничества.

Однако следует учитывать, что такая «агрессивная терапия» в условиях реальной внешней угрозы является рискованным делом. Потеря институциональной памяти и кратковременный хаос в спецслужбах (VDD, SAB) могут открыть двери, которые в критический момент уже не удастся так легко закрыть. Таким образом, в зависимости от того, насколько фундаментальные изменения внесут выборы в 15-й Сейм в октябре в ее политическую структуру, Латвия может столкнуться с одним из двух сценариев.

Первый — медленная эрозия: при продолжении нынешнего политико-административного курса Латвия может превратиться в более сильную в военном отношении, но социально и административно опустошенную «буферную зону». Растущая эмиграция населения и недоверие к государству тогда сделают нас уязвимыми даже без прямого военного конфликта.

Второй — победа радикальных сил приведет к перезагрузке системы. Это может в будущем привести к созданию модели «Северного Израиля» (назовем ее так) – высокоэффективного, смелого и технологически развитого государства – или же к краху государственного управления, если реформы будут проводиться непрофессионально.

Какие меры необходимо принять, чтобы не нарушить равновесие? 15-й Сейм должен принять «Закон о безопасности и эффективности» или что-то подобное, что объединило бы стабильность и эффективность.

Во-первых. На законодательном уровне необходимо установить имущественную и уголовную ответственность конкретных должностных лиц за провал или умышленное затягивание реализации стратегических проектов государственной безопасности (граница, кризисные запасы, энергетика).

Во-вторых. Необходимо сократить количество министерств, государственных и поддерживаемых государством («неправительственных») учреждений и централизовать их функции, ликвидировав излишний слой чиновничества и приравненных к нему. Сэкономленные средства необходимо немедленно направить на создание систем гражданской защиты (убежищ, автономных энергосистем) или на другие строго ограниченные по количеству критически важные приоритеты.

В-третьих. Приоритет в государственных закупках должен отдаваться местной, особенно военной промышленности и технологиям. Речь, конечно, не идет об оборудовании, доступном лишь у нескольких технологически развитых стран мира и не заменяемом потенциалом местной промышленности.

В-четвертых. Возрождение приграничных территорий — Латгалии законом уже присвоен статус специальной экономической зоны с налоговыми и другими льготами и стимулами. Однако за формальными нормами регулирования должна стоять и философия — в долгосрочной перспективе Латгалия должна стать якорем государственной безопасности и экономики. Однако одного этого закона недостаточно. Опыт уже доказал, что это не сработает, если не произойдут изменения также в сферах образования, здравоохранения, культуры и т. д., которые составляют основу стабильного и уверенного в себе общества.

Сделаем вывод. Безопасность Латвии зависит не только от 5-й статьи НАТО, но и от нашей собственной способности принимать решения быстро и ответственно. У нас больше нет времени на «медленную эволюцию». Необходима политическая смелость, чтобы сделать эффективность высшим стандартом безопасности, в противном случае мы рискуем потерять страну не на поле боя, а в бесконечных дискуссиях слабохарактерных политиков и лабиринтах бюрократии"

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых (1)

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

