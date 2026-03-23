«Виестурс, у нас проблема!» Рижанин обращается с вопросом к мэру (ВИДЕО)

Речь идёт о пешеходном переходе на ул. 13 января, который был торжественно открыт в ноябре прошлого года. Из ролика хорошо видно, что разметка на "зебре" местами успела облупиться и выкрошиться.
"В ж*пу работа и материал! Мне уже казалось, что при этом объекте будет охрана 24/7, но нет..." - пишет на платформе "Х" Андрей, выложивший этот ролик.
Ему вторят комментаторы:
- В Риге разметка улиц исчезает вместе со снегом. Вот перекрёсток ул. Таллинас и Я. Асара. Ещё на ул. Миера напротив роддома, синяя разметка на перекрёстке Дзирнаву и Абренес и т.д. Хороший бизнес - каждый год обновлять разметку улиц.
- Что касается упомянутых именно вами, то это должно было бы исчезнуть вместе с дорожными знаками и фракцией "Прогрессивных".
- Для Латвии это нормально - латвийские дороги тают вместе со снегом.
- Самый знаменитый пешеходный переход Латвии выглядит как оборванец.
- Вся Рига выглядит как оборванка.
- И года не прошло. Суперкачество. Теперь можно будет ещё раз бабла попросить.
- Какой год??? Пяти месяцев не прошло.
- Это потому, что там нет столбиков, знака "30" и радара. "Прогрессивным" есть куда расти.
- Да ведь там [Марта] Котелло для своего рекламного ролика бегала туда-сюда, вот рисунок "зебры" и выкрошился...