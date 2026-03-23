«Виестурс, у нас проблема!» Рижанин обращается с вопросом к мэру (ВИДЕО)

Речь идёт о пешеходном переходе на ул. 13 января, который был торжественно открыт в ноябре прошлого года. Из ролика хорошо видно, что разметка на "зебре" местами успела облупиться и выкрошиться.

"В ж*пу работа и материал! Мне уже казалось, что при этом объекте будет охрана 24/7, но нет..." - пишет на платформе "Х" Андрей, выложивший этот ролик.

Ему вторят комментаторы:

- В Риге разметка улиц исчезает вместе со снегом. Вот перекрёсток ул. Таллинас и Я. Асара. Ещё на ул. Миера напротив роддома, синяя разметка на перекрёстке Дзирнаву и Абренес и т.д. Хороший бизнес - каждый год обновлять разметку улиц.

- Что касается упомянутых именно вами, то это должно было бы исчезнуть вместе с дорожными знаками и фракцией "Прогрессивных".

- Для Латвии это нормально - латвийские дороги тают вместе со снегом.

- Самый знаменитый пешеходный переход Латвии выглядит как оборванец.

- Вся Рига выглядит как оборванка.

- И года не прошло. Суперкачество. Теперь можно будет ещё раз бабла попросить.

- Какой год??? Пяти месяцев не прошло.

- Это потому, что там нет столбиков, знака "30" и радара. "Прогрессивным" есть куда расти.

- Да ведь там [Марта] Котелло для своего рекламного ролика бегала туда-сюда, вот рисунок "зебры" и выкрошился...