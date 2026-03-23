«Виестурс, у нас проблема!» Рижанин обращается с вопросом к мэру (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 10:35

"Доброе утро, Виестурс! Есть кое-какая проблема. Может быть, не было загрунтовано, как надо? Пора вызывать гарантийный ремонт" - звучит голос за кадром.

Речь идёт о пешеходном переходе на ул. 13 января, который был торжественно открыт в ноябре прошлого года. Из ролика хорошо видно, что разметка на "зебре" местами успела облупиться и выкрошиться.

"В ж*пу работа и материал! Мне уже казалось, что при этом объекте будет охрана 24/7, но нет..." - пишет на платформе "Х" Андрей, выложивший этот ролик.

Ему вторят комментаторы:

- В Риге разметка улиц исчезает вместе со снегом. Вот перекрёсток ул. Таллинас и Я. Асара. Ещё на ул. Миера напротив роддома, синяя разметка на перекрёстке Дзирнаву и Абренес и т.д. Хороший бизнес - каждый год обновлять разметку улиц.

- Что касается упомянутых именно вами, то это должно было бы исчезнуть вместе с дорожными знаками и фракцией "Прогрессивных".

- Для Латвии это нормально - латвийские дороги тают вместе со снегом.

- Самый знаменитый пешеходный переход Латвии выглядит как оборванец.

- Вся Рига выглядит как оборванка.

- И года не прошло. Суперкачество. Теперь можно будет ещё раз бабла попросить.

- Какой год??? Пяти месяцев не прошло.

- Это потому, что там нет столбиков, знака "30" и радара. "Прогрессивным" есть куда расти.

- Да ведь там [Марта] Котелло для своего рекламного ролика бегала туда-сюда, вот рисунок "зебры" и выкрошился...

 

 

Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

