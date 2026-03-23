Поджоги были представлены как события, якобы произошедшие в Украине, а снятые видео использовались для военной пропаганды.

Программа Латвийского телевидения "de facto" выяснила, что одним из обвиняемых является хоккейный защитник, который в прошлом сезоне играл в одном из киевских хоккейных клубов.

"Два шкафа были сожжены в окрестностях Огре, еще два - в Екабпилсском крае, а также эти лица ответственны за поджог локомотива на территории Риги. По этим пяти эпизодам им предъявлены обвинения, а совершены эти действия были по заданию российских спецслужб", - рассказал начальник Службы госбезопасности Нормундс Межвиетс.

На прошлой неделе прокурор Лита Брумермане предъявила обоим мужчинам обвинения в повреждении имущества и оказании помощи России, поскольку они ясно осознавали, что действуют в ее интересах.

"Причиненный ущерб, на мой взгляд, очень велик. Стоимость дизельного локомотива превышает 1 млн евро, а заявленный потерпевшим ущерб составляет более 370 тыс., поскольку локомотив был облит топливом и подожжен. Повреждена вся кабина, поверхности", - пояснила прокурор.

Локомотив принадлежит предприятию "Baltijas tranzīta serviss", которое входит в группу компаний, принадлежащих семьям бывшего премьер-министра Андриса Шкеле и депутата Рижской думы Айнарса Шлесерса.

"Latvijas dzelzceļš" в результате поджога распределительных шкафов был причинен ущерб в размере 14 тыс. евро.

Обычно для совершения поджогов и других диверсий в интересах России привлекаются лица из криминальной среды, в том числе бывшие заключенные и наркоторговцы. Однако фигуранты дела о поджогах на железной дороге, хотя и попадавшие ранее в поле зрения полиции за хулиганство, характеризуются иначе.

"Эти лица имеют несколько иной профиль. Один когда-то был профессиональным спортсменом. Работал также в других странах за пределами Латвии, но затем, к сожалению, занялся подобной антигосударственной деятельностью, за которую грозит очень серьезная уголовная ответственность", - сказал Межвиетс.

Одним из обвиняемых, вероятно, является 27-летний защитник Денис Бердник, который последние сезоны, как бы странно это ни было, играл за хоккейный клуб "Kyiv Capitals", который в этом сезоне базируется в Риге.

