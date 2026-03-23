Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Хоккеиста и его сообщника будут судить за поджог локомотива в интересах России

© LETA 23 марта, 2026 10:43

ЧП и криминал

На прошлой неделе двум мужчинам были предъявлены обвинения в умышленном поджоге в интересах России. В августе прошлого года они подожгли релейные и распределительные шкафы на железной дороге, а также принадлежащий частной компании локомотив.

Поджоги были представлены как события, якобы произошедшие в Украине, а снятые видео использовались для военной пропаганды.

Программа Латвийского телевидения "de facto" выяснила, что одним из обвиняемых является хоккейный защитник, который в прошлом сезоне играл в одном из киевских хоккейных клубов.

"Два шкафа были сожжены в окрестностях Огре, еще два - в Екабпилсском крае, а также эти лица ответственны за поджог локомотива на территории Риги. По этим пяти эпизодам им предъявлены обвинения, а совершены эти действия были по заданию российских спецслужб", - рассказал начальник Службы госбезопасности Нормундс Межвиетс.

На прошлой неделе прокурор Лита Брумермане предъявила обоим мужчинам обвинения в повреждении имущества и оказании помощи России, поскольку они ясно осознавали, что действуют в ее интересах.

"Причиненный ущерб, на мой взгляд, очень велик. Стоимость дизельного локомотива превышает 1 млн евро, а заявленный потерпевшим ущерб составляет более 370 тыс., поскольку локомотив был облит топливом и подожжен. Повреждена вся кабина, поверхности", - пояснила прокурор.

Локомотив принадлежит предприятию "Baltijas tranzīta serviss", которое входит в группу компаний, принадлежащих семьям бывшего премьер-министра Андриса Шкеле и депутата Рижской думы Айнарса Шлесерса.

"Latvijas dzelzceļš" в результате поджога распределительных шкафов был причинен ущерб в размере 14 тыс. евро.

Обычно для совершения поджогов и других диверсий в интересах России привлекаются лица из криминальной среды, в том числе бывшие заключенные и наркоторговцы. Однако фигуранты дела о поджогах на железной дороге, хотя и попадавшие ранее в поле зрения полиции за хулиганство, характеризуются иначе.

"Эти лица имеют несколько иной профиль. Один когда-то был профессиональным спортсменом. Работал также в других странах за пределами Латвии, но затем, к сожалению, занялся подобной антигосударственной деятельностью, за которую грозит очень серьезная уголовная ответственность", - сказал Межвиетс.

Одним из обвиняемых, вероятно, является 27-летний защитник Денис Бердник, который последние сезоны, как бы странно это ни было, играл за хоккейный клуб "Kyiv Capitals", который в этом сезоне базируется в Риге.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Читать