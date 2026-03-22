Хватит поблажек? Требования к водителям из третьих стран хотят ужесточить

Сейчас в Латвии с водительским удостоверением третьей страны можно ездить год. Согласно поправкам, впредь человеку, который проживает в Латвии дольше трёх месяцев, пришлось бы обязательно получить латвийские водительские права, причём для этого нужно было бы сдать и теорию, и экзамен по вождению.

В аннотации к законопроекту подчёркивается, что нынешнее урегулирование на практике создаёт ряд проблем. Водители с удостоверениями третьих стран участвуют в дорожном движении длительное время без прохождения квалификационной проверки, что существенно повышает риск для безопасности. Кроме того, из-за роста объёма транспортных услуг, организуемых через цифровые платформы с привлечением водителей с иностранными водительскими удостоверениями, возникает неравенство в конкуренции с местными перевозчиками.

Законопроектом предусмотрен переходный период не дольше шести месяцев. При этом предприятия, управляющие платформами для предоставления услуг, будут обязаны обеспечить соблюдение поправок в определённый срок.

Поправки, предложенные депутатами СЗК, предусматривают единый подход ко всем водителям независимо от страны происхождения их водительского удостоверения, благодаря чему снизится риск для безопасности движения и будет поощряться честная конкуренция на рынке транспортных услуг.