Вторые за год тройняшки родились в Латвии в воскресенье

Семья из Тукумса встретила новых членов семьи. Это уже второй случай рождения тройни в Латвии в этом году: первые — два мальчика и девочка — появились на свет 12 марта в Рижском роддоме. Их родители — семья Симанисов из Валмиеры, где до этого уже было пятеро детей (теперь в семье стало восемь).

Министерство благосостояния из средств на непредвиденные расходы выплатило единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро матери первых (родившихся в Риге) тройняшек Эвии Митровской. Пособие предназначено как материальная поддержка семьям, в которых одновременно рождаются трое детей, поскольку их одновременное воспитание и уход требуют значительно больших дополнительных ресурсов.

Такое единовременное пособие семьям с тройняшками выплачивается периодически: например, в 2023 году — трём семьям, в 2024 году — ни одной, а в прошлом году — двум. В этом году государство уже во второй раз оказывает такую помощь большим семьям с первых дней после рождения детей.