Как сообщили в НВС, солдаты уже вернулись на родину. Решение согласовано с союзниками и принято по рекомендациям руководства международной операции в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности личного состава.

Миссия НАТО в Ираке носит исключительно учебно-консультативный характер и направлена на помощь в создании эффективных иракских сил безопасности для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство».

Вывод латвийского небольшого контингента произошёл на фоне общего решения НАТО о временном перемещении всего персонала миссии из Ирака в Европу (операции продолжаются из штаба в Неаполе) из-за напряжённой обстановки, вызванной недавними событиями и атаками в регионе.