Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

По словам Ольги, при помощи этого инструмента самоуправления станут проверять материальный статус соискателей пособий.

"В чем принципиальная разница? Раньше проверка была «ручной» и во многом зависела от честности человека. Теперь проверкой займется алгоритм. Информацию будут брать напрямую из первоисточника (банка). Система увидит всё: от накоплений «на черный день» до истории трат за период от 3 до 12 месяцев. Наверняка в системе красным флагом будут висеть, например, траты на казино или что-то там еще - не знаю. Или странные пополнения счета.

Это общеевропейский тренд на цифровую прозрачность. В аннотации к закону прямо сказано: если вы запрещаете доступ к своим данным — в помощи будет отказано автоматически.

Банковская тайна для получателей пособий фактически уходит в прошлое. Ни хорошо, ни плохо, как есть", - пишет она.