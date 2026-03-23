Это исключит любые сомнения: Ринкевич призывает считать голоса на выборах вручную (1)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 12:26

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич ознакомился с предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) информацией о возможных нарушениях при ИТ-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в этом году.

Президент подчеркнул, что власть в демократическом государстве является легитимной только в том случае, если проистекает из воли народа, свободно выраженной в ходе выборов. Ринкевич отметил, что выборы считаются свободными, если избиратели могут свободно выражать свои взгляды и предпочтения, а также бороться с нарушениями избирательных процедур.

Как указал президент, качественная организация и управление процессом являются неотъемлемым условием свободных выборов, исключающим сомнения в их безопасности и достоверности результатов. Свободное, независимое и прозрачное проведение выборов - основа демократического государства, подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, предоставленная на прошлой неделе Европейской прокуратурой информация о возможных нарушениях при ИТ-закупках для нужд госуправления вызывает вопросы относительно безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах.

"Латвийское общество должно получить твердую уверенность в том, что в 2026 году будут обеспечены честные, прозрачные и безопасные выборы в Сейм, исключающие любые сомнения относительно возможного влияния недостатков ИТ-решений на их результаты", - заявил Ринкевич.

Он призвал ответственные учреждения не откладывать решение и уже сейчас заявить, что на выборах 2026 года подсчет голосов будет осуществляться вручную.

Более подробные комментарии по этому вопросу президент даст сегодня в 14:30 в Рижском замке.

Как сообщалось, правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

