Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич ознакомился с предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) информацией о возможных нарушениях при ИТ-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в этом году.

Президент подчеркнул, что власть в демократическом государстве является легитимной только в том случае, если проистекает из воли народа, свободно выраженной в ходе выборов. Ринкевич отметил, что выборы считаются свободными, если избиратели могут свободно выражать свои взгляды и предпочтения, а также бороться с нарушениями избирательных процедур.

Как указал президент, качественная организация и управление процессом являются неотъемлемым условием свободных выборов, исключающим сомнения в их безопасности и достоверности результатов. Свободное, независимое и прозрачное проведение выборов - основа демократического государства, подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, предоставленная на прошлой неделе Европейской прокуратурой информация о возможных нарушениях при ИТ-закупках для нужд госуправления вызывает вопросы относительно безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах.

"Латвийское общество должно получить твердую уверенность в том, что в 2026 году будут обеспечены честные, прозрачные и безопасные выборы в Сейм, исключающие любые сомнения относительно возможного влияния недостатков ИТ-решений на их результаты", - заявил Ринкевич.

Он призвал ответственные учреждения не откладывать решение и уже сейчас заявить, что на выборах 2026 года подсчет голосов будет осуществляться вручную.

Более подробные комментарии по этому вопросу президент даст сегодня в 14:30 в Рижском замке.

Как сообщалось, правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.