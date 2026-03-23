Международное энергетическое агентство предупреждает о крупнейшем кризисе из-за войны в Иране

Он сравнил происходящее с двумя нефтяными кризисами 1970-х годов, когда мир "терял примерно по 5 миллионов баррелей нефти в день". Теперь же "мы потеряли 11 миллионов баррелей в день, то есть больше, чем во время двух крупных нефтяных шоков вместе взятых", продолжил Бироль.

Глава МЭА назвал "серьезной угрозой" для мировой экономики блокировку Ираном Ормузского пролива: "Ни одна страна не останется в стороне от последствий этого кризиса, если он будет развиваться в том же духе". Фатих Бироль призвал приложить глобальные усилия, чтобы решить эту проблему "как можно скорее".

Страны МЭА высвободят рекордный объем нефтяных резервов

На фоне почти полной приостановки судоходства в Ормузском проливе, МЭА 11 марта сообщило, что входящие в ее состав 32 государство единогласно договорились предоставить на рынок 400 млн баррелей сырой нефти из своих запасов на случай чрезвычайных ситуаций. Тогда же Бироль назвал текущие вызовы на нефтяном рынке "беспрецедентными по своему масштабу".

Агентство dpa отмечало, что страны МЭА ни разу в истории не высвобождали столь большие объемы нефти в рамках совместной акции. Почти 20 миллионов баррелей из национального резерва собирается предоставить Германия.

23 марта Бироль заявил, что агентство будет проводить консультации с правительствами стран Азии и Европы о возможном высвобождении дополнительных объемов нефти в случае необходимости.

Германия и союзники призвали Иран открыть Ормузский пролив

19 марта лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, Японии и Канады в совместном заявлении призвали Иран "незамедлительно" остановить попытки заблокировать судоходство в Ормузском проливе. Страны "самым решительным образом" осудили действия Тегерана.

Подписанты выразили готовность принять "надлежащие меры" для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Декларация, однако, не указывает сроков оказания помощи. "Свобода судоходства является основополагающим принципом международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву. Иран обязан его соблюдать", - говорится в тексте декларации.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Тегеран, среди прочего, фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа. Эти действия привели к рескому росту мировых цен на энергоресурсы.