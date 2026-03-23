Международное энергетическое агентство предупреждает о крупнейшем кризисе из-за войны в Иране

Редакция PRESS 23 марта, 2026 13:58

Мир 0 комментариев

Иранский дрононосец Shahid Bagheri. Фото: Википедия, лицензия CC0.

Война США и Израиля с Ираном может привести к крупнейшему кризису в энергетической сфере за последние десятилетия, предупредил в понедельник, 23 марта, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая в Австралии.

Он сравнил происходящее с двумя нефтяными кризисами 1970-х годов, когда мир "терял примерно по 5 миллионов баррелей нефти в день". Теперь же "мы потеряли 11 миллионов баррелей в день, то есть больше, чем во время двух крупных нефтяных шоков вместе взятых", продолжил Бироль.

Глава МЭА назвал "серьезной угрозой" для мировой экономики блокировку Ираном Ормузского пролива: "Ни одна страна не останется в стороне от последствий этого кризиса, если он будет развиваться в том же духе". Фатих Бироль призвал приложить глобальные усилия, чтобы решить эту проблему "как можно скорее".

Страны МЭА высвободят рекордный объем нефтяных резервов

На фоне почти полной приостановки судоходства в Ормузском проливе, МЭА 11 марта сообщило, что входящие в ее состав 32 государство единогласно договорились предоставить на рынок 400 млн баррелей сырой нефти из своих запасов на случай чрезвычайных ситуаций. Тогда же Бироль назвал текущие вызовы на нефтяном рынке "беспрецедентными по своему масштабу".

Агентство dpa отмечало, что страны МЭА ни разу в истории не высвобождали столь большие объемы нефти в рамках совместной акции. Почти 20 миллионов баррелей из национального резерва собирается предоставить Германия.

23 марта Бироль заявил, что агентство будет проводить консультации с правительствами стран Азии и Европы о возможном высвобождении дополнительных объемов нефти в случае необходимости.

Германия и союзники призвали Иран открыть Ормузский пролив

19 марта лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, Японии и Канады в совместном заявлении призвали Иран "незамедлительно" остановить попытки заблокировать судоходство в Ормузском проливе. Страны "самым решительным образом" осудили действия Тегерана.

Подписанты выразили готовность принять "надлежащие меры" для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Декларация, однако, не указывает сроков оказания помощи. "Свобода судоходства является основополагающим принципом международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву. Иран обязан его соблюдать", - говорится в тексте декларации.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. После этого Тегеран, среди прочего, фактически закрыл Ормузский пролив, через который проходит около одной пятой мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа. Эти действия привели к рескому росту мировых цен на энергоресурсы.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

