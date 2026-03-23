"Годами Европа жила словно между двумя мирами. В одном политики говорили о гуманизме, толерантности и благородных принципах. Другой мир был гораздо проще — страна либо сохраняет свой внутренний порядок, либо постепенно его теряет. Дания стала одной из немногих стран, решивших избавиться от иллюзий и начать действовать так, будто страна всё ещё что-то значит.

В то время как в Берлине, Париже и Брюсселе продолжались бесконечные дискуссии о мультикультурализме, небольшая скандинавская страна с населением всего 6 миллионов человек сделала то, на что другие не осмелились. Она не просто ужесточила законы. Она буквально начала сносить целые жилые кварталы. Бульдозерами. Вот почему так неловко говорить о датском примере тем, кто годами твердил нам, что будет достаточно семинаров, интеграционных проектов и хорошо подобранных слов.

Дания, глядя на Германию, поняла то, о чём остальная Европа до сих пор боится сказать вслух.

Немецкий урок, который некоторые стараются не видеть

В 2015 году Германия открыла свои границы для более чем миллиона человек, ищущих убежища. Это было представлено как моральный императив. Как свидетельство гуманности. Как исторический долг. Но в долгосрочной перспективе это решение оказалось не только дорогостоящим, но и разрушительным.

Государственный аппарат начал задыхаться под тяжестью этой нагрузки. Интеграционные программы обанкротились не только финансово, но и политически. Общество раскололось. Политический ландшафт был настолько потрясен, что ADF — «Альтернатива для Германии» — превратилась из маргинального протестного движения в серьезную политическую силу. Миллионы недавно прибывших людей с ограниченным образованием и слабыми языковыми навыками начали формировать устойчивый низший социальный слой. Истории о культуре гостеприимства столкнулись с реальностью того, что страна больше не в состоянии интегрировать такую ​​большую массу людей в свою культуру, правовой порядок и социальное пространство.

Дания же посмотрела на это без сантиментов, хладнокровно. И поняла, что если общество с высоким уровнем доверия начнет рушиться, восстановить его будет практически невозможно. И если вовремя не остановить формирование параллельных сообществ, то позже уже не придется выбирать между хорошим и плохим решением. Тогда придется выбирать между плохим и катастрофическим.

29 параллельных миров в одной маленькой стране

К 2018 году датское правительство официально зарегистрировало 29 гетто — в контексте данной статьи под гетто подразумеваются не просто бедные кварталы, а социально сегрегированные жилые районы. Это были районы, где более половины населения составляли мигранты из незападных стран или их потомки, и где одновременно наблюдались высокие показатели преступности, безработицы и зависимости от государственных пособий.

В стране с населением в 6 миллионов человек это перестало быть пустяком. Это стало тревожным сигналом. Знаком того, что внутри страны начинают формироваться отдельные пространства со своим ритмом, своей властью и своей логикой. В таких районах Копенгагена, как Вальбю и Тингбьерг, авторитет имамов был выше, чем у датских государственных служащих. Датский язык звучал реже, чем арабский. Дети росли в среде, где датская культура, датские ценности и само датское государство не были центром повседневной жизни.

И вот что самое важное — такие территории не остаются просто «проблематичными». Они начинают воспроизводиться. Одно поколение передает следующему не только социальную ситуацию, но и модель изоляции. Если ребенок растет в среде, где его реальный мир параллелен государству, последующая интеграция становится не только сложной, но и практически невозможной.

Именно слово «необратимо» стало в Дании сигналом того, что медлить больше нельзя.

Не реформа, а ликвидация

В 2018 году датское правительство разработало программу, цель которой была сформулирована недвусмысленно: полностью ликвидировать все гетто к 2030 году.

Это не косметическая перестройка. Это был не план реформ. Это был план ликвидации. Правительство выявило почти 30 районов с высокой концентрацией неевропейского населения и решило физически разрушить их в качестве механизма сегрегации.

Многоквартирные дома, где семьи жили годами, даже десятилетиями, были запланированы к сносу. Жителей принудительно переселяли по всей стране, так что ни в одном районе социального жилья не должно было быть более 30% неевропейского населения. Если этот порог был превышен, следовало принудительное переселение — без долгих переговорных ритуалов, без бесконечных размышлений о проблеме, без либерального ужаса от того, что государство вообще осмелится организовать собственное пространство.

Это была социальная инженерия в массовом масштабе. Подобный шаг практически не имел аналогов в современных западных демократиях. Именно поэтому это стало сигналом: Дания готова защищать свою страну не только документально, но и на местах.

Порядок или театр? Датчане выбрали порядок

Это не ограничилось сносом кварталов. Параллельно были введены двойные наказания за нарушения в районах, признанных гетто. За повторение того же преступления — двойной срок тюремного заключения.

Правозащитники возмущены. Конечно, возмущены. Они всегда будут возмущены, когда государство перестанет извиняться за свое существование. Но датская логика была предельно проста: если беззаконие не остановить там, где оно сосредоточено, оно распространится дальше. Если государство допускает особые, неофициальные правила на определенной территории, то вскоре эти правила начинают конкурировать с самим государством.

Детский сад как последний рубеж

Самым спорным, но и самым открытым шагом стала ранняя принудительная интеграция. Семьи, живущие в гетто, были вынуждены отправлять своих детей с 12 месяцев в государственные дошкольные учреждения на 30 часов в неделю.

Там детей учили датскому языку. Говорили о Рождестве и Пасхе. Объясняли принципы демократии и гендерного равенства. Родители, отказавшиеся от этого, лишались социальных пособий.

Этот шаг крайне неудобен для тех, кто любит пустые лозунги, потому что он говорит очень простую вещь: если государство не добирается до ребенка, то до него добирается параллельная среда. И тогда через несколько лет будет уже слишком поздно. Дания пришла к выводу, что язык, ценности и чувство принадлежности должны формироваться рано. Вместо того чтобы ждать, пока человек вырастет вне культурного пространства государства, а затем делать вид, что все еще можно исправить каким-то «инклюзивным» проектом.

Это было четкое заявление государства: следующее поколение не будет расти в полной культурной изоляции.

Цена была высокой

Дания дорого заплатила за эту политику. Международное осуждение стало нормой. Отношения с Европейским союзом оставались напряжёнными. Правозащитные организации писали доклад за докладом. ООН выражала серьёзную озабоченность. Европейские суды оценивали отдельные меры с точки зрения антидискриминационных норм.

Но датские политики — от правых до левых — по-видимому, решили, что альтернатива будет ещё дороже. И не только в бюджетном плане. Дороже в самом главном — в том, что делает страну страной в первую очередь. Общий язык. Общие нормы. Доверие между людьми. Вера в то, что закон для всех одинаков.

Датчане выбрали этот путь не из ненависти. Они выбрали его из страха потерять свою страну. И этот страх был не фантазией, а реакцией на конкретный, измеримый, задокументированный процесс — фрагментацию общества на параллельные сообщества.

А Латвия? У нас ещё есть время перестать притворяться наивными

Латвия не обязана буквально копировать Данию. Но Латвия обязана понимать, как работает этот механизм. Государства не рушатся в одночасье. Они начинают терять себя, когда слишком долго делают вид, что параллельные пространства, параллельная лояльность и параллельные нормы — это всего лишь «разнообразие», а не угроза государственности.

Если Латвия хочет добиться подобного результата — а именно, устранить проблему до того, как она станет необратимой, — она должна действовать вовремя.

Необходимо предотвратить концентрацию групп высокого риска на одних и тех же территориях. Проживание и социальные пособия должны быть связаны с реальным изучением латышского языка, лояльностью к латышскому государству и присутствием детей в латышском образовательном пространстве. Необходимо чётко заявить, что статус проживания не является автоматическим пожизненным контрактом с государством. И наконец — мы должны перестать бояться называть проблемы их настоящими именами.

Потому что страна не погибает, когда на улице появляется первый бульдозер. Страна погибает гораздо раньше — когда политики отказываются признать существование проблемы.

Осенью пройдут выборы. Так что у нас ещё есть шанс изменить наше будущее на избирательных участках. Именно там начинается воля страны. Именно там начинается грань между народом, который хочет сохранить свою страну, и народом, который надеется, что кто-то другой решит её судьбу вместо них. Бульдозеры, если они вообще понадобятся, придут позже.

Сначала голосование. Сначала выбор. Сначала смелость сказать, что Латвия — это не переходная территория, не эксперимент и не место, где государство может отступить от самого себя.

Дания уже сделала свой выбор. Вопрос прост — успеет ли Латвия сделать своё дело вовремя?".