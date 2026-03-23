Госполиция провела рейд у вокзала: обнаружила 16 объявленных в розыск (1)

Редакция PRESS 23 марта, 2026 15:54

ЧП и криминал 1 комментариев

LETA

Государственная полиция во время патрулирования в районе Центрального железнодорожного вокзала в Риге задержала ряд лиц, которые были объявлены в розыск, сообщили в полиции.

В ходе профилактических проверок также были изъяты наркотические вещества.

С 1 по 16 марта этого года полиция провела семь рейдов, в ходе которых было проверено 170 человек, в том числе выявлены четыре человека, находившихся в розыске. По результатам проверок начато 30 административных процессов.

С начала года до 1 марта полиция провела 28 рейдов в районе Привокзальной площади. Было проверено 830 человек, из которых 16 находились в розыске. За этот период начато 112 административных и три уголовных процесса.

Полиция обещает и впредь проводить патрулирование и профилактические проверки в районе Центрального вокзала с целью обеспечения порядка и снижения количества правонарушений.

Комментарии (1)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

