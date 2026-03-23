В ходе профилактических проверок также были изъяты наркотические вещества.

С 1 по 16 марта этого года полиция провела семь рейдов, в ходе которых было проверено 170 человек, в том числе выявлены четыре человека, находившихся в розыске. По результатам проверок начато 30 административных процессов.

С начала года до 1 марта полиция провела 28 рейдов в районе Привокзальной площади. Было проверено 830 человек, из которых 16 находились в розыске. За этот период начато 112 административных и три уголовных процесса.

Полиция обещает и впредь проводить патрулирование и профилактические проверки в районе Центрального вокзала с целью обеспечения порядка и снижения количества правонарушений.