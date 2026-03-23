Как проходит обычный день «няни миллионера»: откровенно — о дорогом

Работа Пассарелли заключается в том, чтобы заниматься всем, чем не хочет заниматься ее 35-летний работодатель — от выбора дорогого костюма до организации дня рождения или покупки школьных принадлежностей для его ребенка.

Однако распорядок ее дня может быть куда более необычным. Например, она вспоминает, как однажды ее срочно вызвали во Францию, потому что начальник захотел, чтобы она забрала его Ferrari.

«Мне пришлось немедленно собраться, потому что он купил специальную коллекционную модель. Мы вылетели туда, отправились в небольшой городок под Парижем, и я должена была оформить все документы, необходимые для ввоза автомобиля в Бразилию», — рассказывает Пассарелли.

У нее нет фиксированного графика. В один день ей может понадобиться записать своего босса на прием к стоматологу, в другой — отвезти его собаку к ветеринару.

«Знаете, как бывает: у вас напряженный день на работе, и вдруг вы вспоминаете: „Ой, я же забыл купить зубную пасту!“ Так вот с ним такого не бывает — потому что я не забыла».

Профиль Пассарелли в соцсети TikTok уже набрал более пяти миллионов лайков и 140 тыс подписчиков. В нем она публикует видео с закулисными моментами работы «няней миллионера».

Пассарелли говорит, что ее начальник может «переключить мозг в авиарежим», а она берет ответственность за все на себя.

«Знаете, когда вам нужно постоянно следить за двухлетним ребенком и нельзя отвлечься ни на секунду? С ним — то же самое. Я несу ответственность за жизнь другого человека, и ситуация может измениться в любой момент», — говорит она.

Имея диплом специалиста по рекламе и степень магистра по маркетингу, Пассарелли оставила офисную работу в агентствах и сфере организации мероприятий.

«Мне очень нравилось то, чем я занималась, но я все равно не чувствовала себя на своем месте. Я не могла представить себя прикованной к компьютеру с 8 утра до 6 вечера», — говорит она.

Возможность сменить профессию появилась во время пандемии, когда знакомый порекомендовал ее на должность помощницы миллионера. После пятиминутного собеседования тот решил взять ее на испытательный срок. Пассарелли работает у него уже пять лет.

В ее работе есть и свои странности. Пассарелли говорит, что после того как ее босс прочитал статью о миллионерах, помешанных на миниатюрных курочках, он решил не отставать от тренда.

Серама — порода маленьких кур, родом из Малайзии. В деревнях штата Сан‑Паулу их держат как домашних питомцев.

«Он явился в офис с двумя такими, и я буквально стала няней миниатюрных курочек», — говорит она.

Сейчас эти дорогостоящие птицы живут на ферме одного из сотрудников бизнесмена, но Джулиане присылают фотографии курочек и новости из их жизни, которые она передает своему начальнику.

Время — это статус

Профессор Кристина Проэнса из бразильской Высшей школы рекламы и маркетинга (ESPM), где она ведет курс по современному бизнесу и маркетингу в индустрии роскоши, говорит, что в работе Пассарелли нет ничего принципиально нового. Это лишь эволюция давно знакомых сверхбогатым людям традиционных видов домашнего персонала, таких как домработницы и дворецкие.

«У традиционно богатых семей всегда это было — в некоторых случаях у них даже есть сотрудники, которые работают в семье на протяжении нескольких поколений. Это люди, которые ведут все домашнее хозяйство», — говорит Проэнса.

Она отмечает, что растущая концентрация богатства в верхних слоях доходной пирамиды повысила спрос на подобные высокоспециализированные услуги, и по мере того как рынок все больше ориентируется на эксклюзивность, ключевым фактором становится гиперперсонализация.

«Личный помощник — это человек, который так хорошо знает своего клиента, что может подобрать для него именно то, что он ищет — что-то действительно эксклюзивное, недоступное никому другому», — объясняет Проэнса.

Главная роскошь — вовсе не вещь, а время.

«Когда мы говорим о найме такого персонала, мы на самом деле говорим о способе выиграть время, купив время других людей, — говорит она. — Символом статуса становится именно возможность иметь время».

Профессор говорит, что ей не нравится термин «нянька миллионера», поскольку он инфантилизирует тех, кто пользуется услугами личных помощников.

«Он как бы намекает, что человек не в состоянии сам о себе позаботиться», — говорит она.

У богатых людей логика найма таких услуг другая.

«Самые простые задачи можно поручить другим. Иногда это может быть что-то совершенно незначительное, например, принести стакан воды», — говорит она.

Агентство Lu Xavier, расположенное в Сан-Паулу, описывает себя как «бутик, специализирующийся на подборе домашнего персонала» и ориентированный на элиту.

Процесс отбора включает в себя «проверку судимостей, рекомендаций, кредитной истории и результатов предыдущих медицинских осмотров».

Предпринимательница Лучиана Шавьер говорит, что основала эту компанию, обнаружив, что эта ниша на рынке пуста. После более чем 25 лет работы с семьями с высоким достатком — значительную часть которых она проработала в роли домоправительницы — у нее возникли вопросы к тому, как работают традиционные агентства по подбору персонала.

«Я отправляла им требования, а они присылали кандидатов, которые не подходили. Тогда я поняла, что есть пробел, особенно в плане качества обслуживания», — говорит она.

Ее компания занимается подбором различного домашнего персонала, от домработниц до садовников. Но к личным ассистентам, по словам Ксавьер, требования особые, начиная со знания рынка роскоши.

«Нужно знать, в какой цветочный салон звонить, какую кейтеринговую компанию нанимать, как организовать ужин. Если вы не ориентируетесь в этом мире, ничего не получится», — говорит она.

Лучиана считает, что несмотря на растущую популярность этой профессии в социальных сетях, главное в ней — умение хранить тайну.

«Многие семьи требуют подписания договоров о неразглашении. Они не любят огласки», — предупреждает она.

Помимо международных поездок и роскошных интерьеров, работа такого помощника также требует личных жертв и специальных навыков. По словам рекрутеров, ключевыми требованиями являются умение адаптироваться к непредвиденным ситуациям, высокие организационные способности и свободный английский язык.

Требуется гибкость

29-летний Жоао Виктор Маркес живет в городе Гояния в центральной части Бразилии и ведет жизнь, похожую на жизнь Пассарелли. Благодаря карьере в сфере роскошных услуг он побывал в Монако, Дубае, Лондоне и Цюрихе, где работал на английского бизнесмена.

«Одним из самых необычных моментов в моей работе был ужин на яхте [голливудского актера] Леонардо ДиКаприо, которая стояла на якоре в Монако. Муж моего бывшего босса был приглашен на ужин, и нас тоже позвали», — вспоминает Маркес.

Соскучившись по Бразилии, он решил вернуться домой. Сейчас он работает личным советником предпринимательницы, известной в регионе как «королева мотелей».

«Я занимаюсь всей ее жизнью в целом. Ее домом, повседневными делами и всем маркетингом для мотелей», — говорит он.

Маркес говорит, что живет один, но по будням проводит все время в доме своей начальницы.

Он не скрывает восхищения тем доступом к миру супербогатых, который дает ему работа. Для него эта профессия — возможность подняться по социальной лестнице.

«У меня всегда были хорошие вещи, лучшие из тех, что я мог себе позволить, но без излишеств — только самое необходимое. Поэтому меня привлекает возможность прикоснуться ко всему этому миру и получать за это деньги», — говорит он.

Ежедневная жизнь рядом с экстремальным богатством вызывает смешанные чувства.

В отчете World Inequality Report за 2026 год говорится, что уровень неравенства в Бразилии — один из самых высоких в мире.

Пассарелли признает, что видеть такие расходы каждый день может быть шокирующим в стране с таким резким социальным неравенством.

«Конечно, это на тебя влияет. Ты видишь другую реальность, и иногда она кажется глубоко несправедливой. Бывают моменты, когда я думаю: „Боже мой, почему такая большая разница?“. Так не должно быть», — говорит она. — Но… я отпустила эти мысли, когда осознала, что я всего лишь выполняю свою работу».

Для нее успех ее видео в соцсетях объясняется тем, что она показывает мир, который может быть очень далек от жизни большинства людей.

«Мне неинтересно чему‑то учить или создавать курс о том, как быть няней миллионера, — говорит она. — Я не пытаюсь заставить вас захотеть дизайнерскую сумочку — я просто показываю вам, что такой мир существует. Для них это и есть нормальная жизнь».