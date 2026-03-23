Ночь, грохот и в спальне дома обнаружили.. метеорит !!!

В американском Хьюстоне метеорит буквально пробил крышу жилого дома и упал в спальню ребёнка. Хозяйка дома обнаружила тяжёлый камень после того, как над городом услышали мощный хлопок.

Очевидцы говорят, что перед этим видели зелёную вспышку в небе.

Пожарные сразу предположили: это мог быть метеор. И не ошиблись.

Позже специалисты, включая NASA, подтвердили — на северо-западе города действительно упал фрагмент метеорита.

Причём речь не о «камушке».

Изначально объект весил около одной тонны и летел со скоростью примерно 56 тысяч километров в час. Уже в атмосфере он раскололся на части — именно это и вызвало ударную волну и тот самый грохот, который услышали жители.

Фрагмент, который долетел до земли, оказался достаточно крупным, чтобы пробить крышу.

К счастью, никто не пострадал.

Но момент остаётся странным.

Ты спокойно ложишься спать —

и небо буквально приходит к тебе домой.