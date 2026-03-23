Ночь, грохот и в спальне дома обнаружили.. метеорит !!!

В американском Хьюстоне метеорит буквально пробил крышу жилого дома и упал в спальню ребёнка. Хозяйка дома обнаружила тяжёлый камень после того, как над городом услышали мощный хлопок.
Очевидцы говорят, что перед этим видели зелёную вспышку в небе.
Пожарные сразу предположили: это мог быть метеор. И не ошиблись.
Позже специалисты, включая NASA, подтвердили — на северо-западе города действительно упал фрагмент метеорита.
Причём речь не о «камушке».
Изначально объект весил около одной тонны и летел со скоростью примерно 56 тысяч километров в час. Уже в атмосфере он раскололся на части — именно это и вызвало ударную волну и тот самый грохот, который услышали жители.
Фрагмент, который долетел до земли, оказался достаточно крупным, чтобы пробить крышу.
К счастью, никто не пострадал.
Но момент остаётся странным.
Ты спокойно ложишься спать —
и небо буквально приходит к тебе домой.