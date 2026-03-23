По сообщению государственного информационного агентства «БелТА», Лукашенко принял решение разрешить выезд транспортным средствам с литовскими государственными номерами после рассмотрения обращения литовских и польских перевозчиков.

Как сообщает агентство, транспортные средства смогут покинуть территорию страны после оплаты за стоянки, на которых им было предписано находиться все это время. Отмечается, что данный сбор «в несколько раз ниже» ранее установленной Минском платы в размере 120 евро в сутки.

Государственный таможенный комитет Белоруссии, на который ссылается «БелТА», сообщил, что более 1,9 тыс. тягачей и полуприцепов смогут выехать из Белоруссии в направлении Литвы «в соответствии с законом».

Зарегистрированные в Литве транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, также смогут выехать в направлении Польши.

По данным «БелТА», таможенные органы уже приступили к работе, а Государственный таможенный комитет Белоруссии направил литовской таможне предложение увеличить пропускную способность пограничных пунктов.