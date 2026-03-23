Уже не принц — король! 50 балетных лет Айвара Лейманиса отметили в Латвийской Опере (ФОТО)

...Золотой юбилей начался скромно: Лейманис просто вышел на сцену. Один. Коротко поприветствовал гостей, вспомнил о самом главном и тихо занял кресло в зрительном зале. Танцевали его ученики, почитатели, лучшие артисты латвийского балета.

А мне вспомнилась старинная мудрость: если Бог дает человеку талант, то дает и возможности для его реализации. Трудолюбие, открытость всему новому - наверняка это и помогает столько лет не просто оставаться в балетном строю, но быть в гуще молодежи и вести её за собой.

Внешность, осанка такая, что хоть сейчас заглавные партии исполнять. Шутка ли, сколько классики перетанцевал! Хотя было немало экспериментов (и весьма успешных) с "новыми формами", но признался: самое любимое - па де де из "Дон Кихота".

На экране показали фрагменты из выступлений Лейманиса, где он буквально парит над землей. Иногда кажется, прыгает так, будто на пружинках и как плавно опускается, как нежно, грациозно поддерживает партнерш. Хочется сказать - таких больше не делают, но нет - все свои умения Лейманис активно передает ученикам. И сколько среди них уже настоящих звезд!

Водили хороводы маленькие танцовщики из нынешнего "Дзинтариньша" - лет 5 от роду, но бойкие и старательные детишки. Затем - грациозный, будто воздушный, номер учеников Балетной школы. Были лучшие - любимейшие отрывки из "Бахчисарайского фонтана", "Коппелии", "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Раймонды", "Эсмеральды" - одной из недавних постановок Лейманиса на сцене ЛНО. Были и остроумные, яркие номера из "Карлсон летает", "Антония#Силмачи". И то самое - любимое па де де из "Дон Кихота".

Прозвучали поздравления - от Минкульта, от коллег из европейских театров, в зале, понятно, высокие гости, коллеги, многолетние поклонники. Напоследок на экране - видеоклип на музыку Раймонда Паулса о страстной, испепеляющей любви. Пронзительное, буквально огненное, исполнение - партнершей Айвара Лейманиса там стала знаменитая балерина Зита Эрсс, одна из ярчайших солисток Латвийской оперы (и даже Народная артистка СССР).

И вдруг - с неожиданным приветствием вышли коллеги по оперному цеху - целый ансамбль лучших голосов театра исполнил знаменитую неаполитанскую песню "О соле мио" (О, моё солнце!). Под волшебную музыку пролился с неба золотой дождь, золотое королевское кресло пришлось занять юбиляру. Впрочем, не усидеть даже в нем с таким темпераментом! Явно Мастеру гораздо привычнее в кругу учеников и он с нескрываемым удовольствием исполнил заключительные па с родной дочерью Элзой (солистка Латвийской оперы, она пошла по стопам отца и уже пробует себя в хореографии).

...Подходит к концу, по счастью, ремонт в здании Латвийской оперы, впереди - новые постановки. Золотой барьер взят - когда "ты себе уже все доказал", всё ещё только начинается...

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Янис Керис