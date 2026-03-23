Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Уже не принц — король! 50 балетных лет Айвара Лейманиса отметили в Латвийской Опере (ФОТО)

Елена Слюсарева 23 марта, 2026 14:57

История и культура 0 комментариев

Поистине историческое представление состоялось в Латвийской Национальной опере (ЛНО) в эти выходные. "Айвар Лейманис: 50 лет на сцене" - он дебютировал в 3 года в составе ансамбля "Дзинтариньш", затем были ведущие партии в самых популярных  балетных спектаклях и собственные хореографические постановки. Вот уже 33 года он руководит балетной труппой ЛНО. Как пошутил его украинский коллега Раду Поклитару: если за 33 года тебя не распяли, значит, можно говорить об эпохе Айвариана...

...Золотой юбилей начался скромно: Лейманис просто вышел на сцену. Один. Коротко поприветствовал гостей, вспомнил о самом главном и тихо занял кресло в зрительном зале. Танцевали его ученики, почитатели, лучшие артисты латвийского балета.

А мне вспомнилась старинная мудрость: если Бог дает человеку талант, то дает и возможности для его реализации. Трудолюбие, открытость всему новому - наверняка это и помогает столько лет не просто оставаться в балетном строю, но быть в гуще молодежи и вести её за собой.

Внешность, осанка такая, что хоть сейчас заглавные партии исполнять. Шутка ли, сколько классики перетанцевал! Хотя было немало экспериментов (и весьма успешных) с "новыми формами", но признался: самое любимое -  па де де из "Дон Кихота".  

На экране показали фрагменты из выступлений Лейманиса, где он буквально парит над землей. Иногда кажется, прыгает так, будто на пружинках и как плавно опускается, как нежно, грациозно поддерживает партнерш. Хочется сказать - таких больше не делают, но нет - все свои умения Лейманис активно передает ученикам. И сколько среди них уже настоящих звезд! 

Водили хороводы маленькие танцовщики из нынешнего "Дзинтариньша" - лет 5 от роду, но бойкие и старательные детишки. Затем - грациозный, будто воздушный, номер учеников Балетной школы. Были лучшие - любимейшие отрывки из  "Бахчисарайского фонтана", "Коппелии", "Лебединого озера", "Щелкунчика", "Раймонды", "Эсмеральды" - одной из недавних постановок Лейманиса на сцене ЛНО.  Были и остроумные, яркие номера из "Карлсон летает", "Антония#Силмачи". И то самое - любимое па де де из "Дон Кихота".

Прозвучали поздравления - от Минкульта, от коллег из европейских театров, в зале, понятно, высокие гости, коллеги, многолетние поклонники. Напоследок на экране - видеоклип на музыку Раймонда Паулса о страстной, испепеляющей любви. Пронзительное, буквально огненное, исполнение - партнершей Айвара Лейманиса там стала знаменитая балерина Зита Эрсс, одна из ярчайших солисток Латвийской оперы (и даже Народная артистка СССР).

И вдруг - с неожиданным приветствием вышли коллеги по оперному цеху - целый ансамбль лучших голосов театра исполнил знаменитую неаполитанскую песню "О соле мио" (О, моё солнце!). Под волшебную музыку пролился с неба золотой дождь, золотое королевское кресло пришлось занять юбиляру. Впрочем, не усидеть даже в нем с таким темпераментом! Явно Мастеру гораздо привычнее в кругу учеников и он с нескрываемым удовольствием исполнил заключительные па с родной дочерью Элзой (солистка Латвийской оперы, она пошла по стопам отца и уже пробует себя в хореографии). 

...Подходит к концу, по счастью, ремонт в здании Латвийской оперы, впереди - новые постановки. Золотой барьер взят - когда "ты себе уже все доказал", всё ещё только начинается... 

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Янис Керис

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать