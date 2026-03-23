Времени не существует? Учёные всё чаще дают неожиданный ответ

Но что, если времени — в привычном смысле — просто нет?

Физики и космологи уже много лет пытаются «поймать» время как реальное явление. И результат получается странный: его как будто невозможно зафиксировать.

Всё больше исследователей склоняются к мысли, что время — это не самостоятельная «вещь» во Вселенной, а удобный инструмент. Как деньги: мы ими пользуемся, но сами по себе они не существуют в природе.

Есть ещё один момент, который сбивает с толку.

У человека нет органа, который «чувствует» время.

И даже в мозге нет отдельной системы, отвечающей именно за него.

Зато есть опыт.

Минуты могут тянуться бесконечно, если скучно.

Часы исчезают, если тебе хорошо.

А иногда ощущение времени вообще «ломается».

Учёные приводят необычные случаи.

Люди с редкими нарушениями видят движение как серию «кадров», а не плавный поток.

В экспериментах с психоделическими веществами участники говорили, что одно мгновение длилось «сотни лет».

И это не просто сбои.

Это намёк на то, что время может быть не внешней реальностью, а тем, как мы её переживаем.

Даже в физике есть странные эффекты.

В одном из вариантов знаменитого эксперимента с частицами получается, что выбор наблюдателя влияет не только на настоящее, но и… на прошлое.

Как будто события «определяются» уже после того, как произошли.

В некоторых культурах вообще нет привычного нам представления о времени.

Например, у народа аймара будущее воспринимается не «впереди», а позади — потому что его нельзя увидеть.

А в амазонских сообществах есть языки, где нет самого слова «время».

И тогда возникает простая, но неудобная мысль.

Может быть, мы не «живём во времени» —

а сами его создаём?

И тогда часы — это не хозяин, а всего лишь инструмент.