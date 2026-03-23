Времени не существует? Учёные всё чаще дают неожиданный ответ

Редакция PRESS 23 марта, 2026 14:26

Наука 0 комментариев

Мы живём по часам. Спешим, опаздываем, делим день на минуты.

Но что, если времени — в привычном смысле — просто нет?

Физики и космологи уже много лет пытаются «поймать» время как реальное явление. И результат получается странный: его как будто невозможно зафиксировать.

Всё больше исследователей склоняются к мысли, что время — это не самостоятельная «вещь» во Вселенной, а удобный инструмент. Как деньги: мы ими пользуемся, но сами по себе они не существуют в природе.

Есть ещё один момент, который сбивает с толку.

У человека нет органа, который «чувствует» время.

И даже в мозге нет отдельной системы, отвечающей именно за него.

Зато есть опыт.

Минуты могут тянуться бесконечно, если скучно.
Часы исчезают, если тебе хорошо.
А иногда ощущение времени вообще «ломается».

Учёные приводят необычные случаи.

Люди с редкими нарушениями видят движение как серию «кадров», а не плавный поток.
В экспериментах с психоделическими веществами участники говорили, что одно мгновение длилось «сотни лет».

И это не просто сбои.

Это намёк на то, что время может быть не внешней реальностью, а тем, как мы её переживаем.

Даже в физике есть странные эффекты.

В одном из вариантов знаменитого эксперимента с частицами получается, что выбор наблюдателя влияет не только на настоящее, но и… на прошлое.

Как будто события «определяются» уже после того, как произошли.

В некоторых культурах вообще нет привычного нам представления о времени.

Например, у народа аймара будущее воспринимается не «впереди», а позади — потому что его нельзя увидеть.

А в амазонских сообществах есть языки, где нет самого слова «время».

И тогда возникает простая, но неудобная мысль.

Может быть, мы не «живём во времени» —
а сами его создаём?

И тогда часы — это не хозяин, а всего лишь инструмент.

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

