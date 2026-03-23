Времени не существует? Учёные всё чаще дают неожиданный ответ

Но что, если времени — в привычном смысле — просто нет?
Физики и космологи уже много лет пытаются «поймать» время как реальное явление. И результат получается странный: его как будто невозможно зафиксировать.
Всё больше исследователей склоняются к мысли, что время — это не самостоятельная «вещь» во Вселенной, а удобный инструмент. Как деньги: мы ими пользуемся, но сами по себе они не существуют в природе.
Есть ещё один момент, который сбивает с толку.
У человека нет органа, который «чувствует» время.
И даже в мозге нет отдельной системы, отвечающей именно за него.
Зато есть опыт.
Минуты могут тянуться бесконечно, если скучно.
Часы исчезают, если тебе хорошо.
А иногда ощущение времени вообще «ломается».
Учёные приводят необычные случаи.
Люди с редкими нарушениями видят движение как серию «кадров», а не плавный поток.
В экспериментах с психоделическими веществами участники говорили, что одно мгновение длилось «сотни лет».
И это не просто сбои.
Это намёк на то, что время может быть не внешней реальностью, а тем, как мы её переживаем.
Даже в физике есть странные эффекты.
В одном из вариантов знаменитого эксперимента с частицами получается, что выбор наблюдателя влияет не только на настоящее, но и… на прошлое.
Как будто события «определяются» уже после того, как произошли.
В некоторых культурах вообще нет привычного нам представления о времени.
Например, у народа аймара будущее воспринимается не «впереди», а позади — потому что его нельзя увидеть.
А в амазонских сообществах есть языки, где нет самого слова «время».
И тогда возникает простая, но неудобная мысль.
Может быть, мы не «живём во времени» —
а сами его создаём?
И тогда часы — это не хозяин, а всего лишь инструмент.