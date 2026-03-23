Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Как сообщила представитель Чударса Сабине Спурке, такое решение принято с учетом общественного интереса — на фоне появившейся информации о возможной причастности к незаконной передаче сведений ограниченного доступа, связанных с IT-закупками.

«В рамках расследования важно обеспечить привлечение к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям. Министерство смарт-администрации и регионального развития и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) полностью сотрудничают с правоохранительными органами. В настоящее время в рамках уголовного процесса правоохранительные органы обратились к ряду должностных лиц министерства и VDAA. Мы запросили информацию о статусе этих лиц в уголовном процессе или о примененных к ним ограничениях, чтобы при необходимости принять все необходимые меры», — заявил Чударс.

Руководитель учреждения может временно, но не более чем на один месяц, отстранить должностное лицо от исполнения обязанностей с прекращением выплаты зарплаты со дня отстранения, если это необходимо для защиты общественных интересов, безопасности или здоровья. В случае необоснованного отстранения лицу выплачивается заработная плата за весь период отстранения.

В свою очередь Балшевиц считает, что принятое решение об отстранении является мерой предосторожности, направленной на устранение любых возможных сомнений и рисков для репутации, а также на обеспечение объективной оценки ситуации. Он сообщил агентству LETA, что заинтересован в выяснении обстоятельств.